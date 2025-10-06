FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Нетаньяху и его переговорщики добивались, чтобы в плане была предусмотрена возможность возобновить бои, если ХАМАС нарушит договоренности. Однако представители Трампа недвусмысленно заявили, что стоит «прекратить искать лазейки»

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в рамках предложений по прекращению боевых действий в секторе Газа лично гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну снова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его переговорщики добивались, чтобы в итоговом плане была предусмотрена «одна важная уступка» — возможность возобновить боевые действия, если Израиль решит, что ХАМАС нарушил какой-то пункт соглашения. Однако представители американского президента недвусмысленно дали понять израильской стороне, что необходимо «прекратить искать лазейки».

«Трамп сам гарантировал [арабским странам], что Израиль не развяжет войну снова», — цитирует FT слова источника. Это же обещание подтвердил и другой собеседник издания, знакомый с ходом переговоров представителей Белого дома с арабскими чиновниками.

FT называет представленный Трампом проект мирного соглашения «результатом яростного лоббирования» со стороны Катара, Саудовской Аравии и других арабских и мусульманских стран. Их влияние возросло в том числе после удара по Дохе в сентябре. Израильская армия сообщала, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения на Израиль осенью 2023 года.

По словам источников FT, участвовавших в обсуждении при подготовке проекта, его задачей было достижение сразу двух целей для президента США — политической и личной. Трамп хотел добиться освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, положить конец войне в секторе Газа, а также гарантировать себе роль в посредничестве для сближения Израиля и Саудовской Аравии.

Время для объявления о соглашении также было выбрано не случайно, отмечают собеседники газеты. Трамп ясно дал понять, что хочет добиться завершения войны Израиля и ХАМАС ко второй годовщине нападения — 7 октября. В этом месяце, напоминает FT, будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира, которую так стремится получить американский президент.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября. В нем говорится, что группировка должна вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников». Израиль также должен освободить 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы». После выполнения этих обязательств члены ХАМАС, по плану Трампа, должны сдать оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор — позднее в ХАМАС заявили, что не готовы на это. Согласно плану, группировка не будет участвовать в управлении сектором Газа, а Израиль откажется от его оккупации или аннексии.

Представители ХАМАС ответили согласием на план Трампа по прекращению войны в секторе Газа 3 октября. Они обязались освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету. После этого стороны приступили к обсуждению деталей соглашения. Сегодня технические команды встретятся в Египте, чтобы проработать и уточнить договоренности.