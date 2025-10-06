 Перейти к основному контенту
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

FT: Трамп лично гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху и его переговорщики добивались, чтобы в плане была предусмотрена возможность возобновить бои, если ХАМАС нарушит договоренности. Однако представители Трампа недвусмысленно заявили, что стоит «прекратить искать лазейки»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в рамках предложений по прекращению боевых действий в секторе Газа лично гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну снова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его переговорщики добивались, чтобы в итоговом плане была предусмотрена «одна важная уступка» — возможность возобновить боевые действия, если Израиль решит, что ХАМАС нарушил какой-то пункт соглашения. Однако представители американского президента недвусмысленно дали понять израильской стороне, что необходимо «прекратить искать лазейки».

«Трамп сам гарантировал [арабским странам], что Израиль не развяжет войну снова», — цитирует FT слова источника. Это же обещание подтвердил и другой собеседник издания, знакомый с ходом переговоров представителей Белого дома с арабскими чиновниками.

FT называет представленный Трампом проект мирного соглашения «результатом яростного лоббирования» со стороны Катара, Саудовской Аравии и других арабских и мусульманских стран. Их влияние возросло в том числе после удара по Дохе в сентябре. Израильская армия сообщала, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения на Израиль осенью 2023 года.

Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть
Политика
Фото:Mahmoud Issa / Reuters

По словам источников FT, участвовавших в обсуждении при подготовке проекта, его задачей было достижение сразу двух целей для президента США — политической и личной. Трамп хотел добиться освобождения 48 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, положить конец войне в секторе Газа, а также гарантировать себе роль в посредничестве для сближения Израиля и Саудовской Аравии.

Время для объявления о соглашении также было выбрано не случайно, отмечают собеседники газеты. Трамп ясно дал понять, что хочет добиться завершения войны Израиля и ХАМАС ко второй годовщине нападения — 7 октября. В этом месяце, напоминает FT, будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира, которую так стремится получить американский президент.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября. В нем говорится, что группировка должна вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников». Израиль также должен освободить 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».

После выполнения этих обязательств члены ХАМАС, по плану Трампа, должны сдать оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор — позднее в ХАМАС заявили, что не готовы на это. Согласно плану, группировка не будет участвовать в управлении сектором Газа, а Израиль откажется от его оккупации или аннексии.

Представители ХАМАС ответили согласием на план Трампа по прекращению войны в секторе Газа 3 октября. Они обязались освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету. После этого стороны приступили к обсуждению деталей соглашения. Сегодня технические команды встретятся в Египте, чтобы проработать и уточнить договоренности.

