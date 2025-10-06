 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Первый этап плана США по прекращению войны Израиля с ХАМАС должен быть завершен на этой неделе, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он рассказал, что на этих выходных прошли «очень позитивные обсуждения с ХАМАС» и представителями других стран. По словам Трампа, эти переговоры были успешными и шли быстрыми темпами. Президент США отметил, что в понедельник в Египте встретятся технические команды, чтобы проработать и уточнить финальные детали.

«Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО. Я продолжу следить за этим столетним «конфликтом». ВРЕМЯ ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЧЕ ПОСЛЕДУЕТ МАССОВОЕ КРОВОПРОЛИТИЕ — ЧТО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ!» — написал Трамп.

В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа
Политика

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября. В одном из его пунктов говорилось, что группировка должна вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников».

В ответ, согласно этому плану, Израиль отпустит из тюрем 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС на израильские южные территории 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».

После выполнения этих обязательств члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор. Группировка не будет участвовать в управлении сектором Газа, а Израиль откажется от его оккупации или аннексии. 

Этот план поддержали ряд государств, в том числе Израиль. ХАМАС 3 октября заявил о согласии освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету. Al Hadath cообщал, что группировка также готова передать оружие под международным контролем специальному органу, который будет сформирован из палестинских и египетских сил, однако в ХАМАС это опровергли.

Материал дополняется.

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
СК возбудил дело из-за взрыва газа в жилом доме в Красном Луче Общество, 01:39
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели Политика, 01:29
Три российских аэропорта приостановили полеты Политика, 01:24
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Лекорню объявил новый состав правительства Франции Политика, 00:56
Захарова ответила на заявление Мерца о российских дронах над Мюнхеном Политика, 00:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины Политика, 00:27
Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки Политика, 00:11
Как ездить на мотоцикле зимой и что об этом говорят правила Авто, 00:09
«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби Спорт, 00:01
Экономисты стали закладывать в прогнозы заморозку ставки ЦБ до конца годаПодписка на РБК, 00:00
В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа Политика, 05 окт, 23:38
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 05 окт, 23:24