В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа

В ХАМАС назвали «ложной и безосновательной» распространяемую информацию о готовности движения сложить оружие под международным контролем, что является одним из условий плана по прекращению войны президента США Дональда Трампа. С таким опровержением выступил лидер ХАМАС Махмуд Мардави, его слова передает телеграм-канал движения.

О планах по постепенному прекращению боевых действий со стороны ХАМАС сообщил, в частности, телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в движении. По данным телеканала, группировка готова передать оружие под международным контролем специальному органу, который будет сформирован из палестинских и египетских сил. По данным источника, ХАМАС также готов единовременно передать Израилю всех живых заложников и начать обмен телами.

3 октября, ХАМАС согласился освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету, что включено в план по прекращению войны Израиля и группировки, который представили США в конце сентября.

Глава Белого дома пригрозил, что если соглашение с ХАМАС не будет достигнуто до вечера 5 октября по времени Вашингтона, то «разразится ад».