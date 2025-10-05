В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа
В ХАМАС назвали «ложной и безосновательной» распространяемую информацию о готовности движения сложить оружие под международным контролем, что является одним из условий плана по прекращению войны президента США Дональда Трампа. С таким опровержением выступил лидер ХАМАС Махмуд Мардави, его слова передает телеграм-канал движения.
О планах по постепенному прекращению боевых действий со стороны ХАМАС сообщил, в частности, телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в движении. По данным телеканала, группировка готова передать оружие под международным контролем специальному органу, который будет сформирован из палестинских и египетских сил. По данным источника, ХАМАС также готов единовременно передать Израилю всех живых заложников и начать обмен телами.
3 октября, ХАМАС согласился освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету, что включено в план по прекращению войны Израиля и группировки, который представили США в конце сентября.
Глава Белого дома пригрозил, что если соглашение с ХАМАС не будет достигнуто до вечера 5 октября по времени Вашингтона, то «разразится ад».
