 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной Осетией

В Грузии прогремел скандал в связи с возможным обсуждением объединения в конфедерацию с отколовшимися республиками. Тбилиси официально исключил такой вариант, о его несбыточности говорили также в Цхинвале и Сухуме
Карта Грузии и портрет писателя Л.Н. Толстого на стене в школе cела Гореловка
Карта Грузии и портрет писателя Л.Н. Толстого на стене в школе cела Гореловка (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Грузия вопреки слухам не собирается становится конфедерацией и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, поставив под сомнение территориальную целостность государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Идея единой Грузии — наша грузинская мечта, которая обязательно осуществится!», — написал он в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В распространении сведений о планах признать независимость политик обвинил «агентуру». Как считает Мдинарадзе, Грузия «освободится от оккупации» только путем мира, развития, примирения и взаимного прощения, несмотря на стремление некоторых сил «втянуть страну в войну».

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008-м после боевых действий в августе того же года. Суверенитет этих республик признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Нынешний статус республик в Тбилиси называют «оккупацией» и призывают Россию вывести из них войска. Москва отказывается пересматривать свое решение.

В Грузии внесли в реестр первых иноагентов
Политика
Фото:Daro Sulakauri / Getty Images

Подозрения о намерении грузинских властей решить территориальную проблему путем создания конфедерации появилась появились этой весной, после публикации видеозаписи встречи депутата от «Грузинской мечты» Гии Вольского с бизнесменом Давида Хидашели. Издание Publika называет последнего связанным с Россией.

Бизнесмен и депутат на встрече обсудили среди прочего возможность конфедерации с Абхазией и Южной Осетией, восстановление Абхазской железной дороги, отметило либеральное движение «Европейская Грузия», распространившее запись.

О предложении организовать конфедеративный союз Абхазии и Южной Осетии с возможностью присоединения к ней Грузии рассказал в 2017 году бывший премьер и министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба (сейчас он секретарь абхазского Совбеза). По его словам, инициатива поступила перед признанием Россией независимости республик от занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. По словам Шамбы, абхазская и югоосетинская сторона не приняли проект.

Весной 2024 секретарь абхазского Совбеза заявил об отношениях с Грузией так: «Обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Грузия Южная Осетия Абхазия независимость Грузинская мечта
Материалы по теме
МИД исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Политика
Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и Осетией
Политика
Абхазия ратифицировала соглашение, бывшее условием для выплат России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 17:41
Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-ШевеОбщество, 17:31
Премьер Словакии заявил о намерении Запада «поставить русских на колени»Политика, 17:23
Чем прославился «депутат» Виталий Наливкин. ВидеоОбщество, 17:16
Москвичей предупредили о ночи, когда будет лить «как из двух ведер»Общество, 17:05
Гусев сделал 400-ю передачу в КХЛ и помог «Динамо» победить «Витязь»Спорт, 16:55
Автор шоу про Виталия Наливкина рассказал обстоятельства смерти актераОбщество, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Калинская назвала фальстартом новости о помолвке с первой ракеткой мираСпорт, 16:42
Зять Ирины Фарион был убит в зоне военной операции на УкраинеПолитика, 16:39
Почему индийский конкурент Uber заявил об уходе с международного рынкаОтрасли, 16:26
«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 16:15
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 16:14
Посольство ответило на оскорбления российских футболистов в ФинляндииСпорт, 16:10
The Conversation сообщил о плане Байдена для Украины перед отставкойПолитика, 16:06