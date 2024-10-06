Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной Осетией

В Грузии прогремел скандал в связи с возможным обсуждением объединения в конфедерацию с отколовшимися республиками. Тбилиси официально исключил такой вариант, о его несбыточности говорили также в Цхинвале и Сухуме

Карта Грузии и портрет писателя Л.Н. Толстого на стене в школе cела Гореловка (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Грузия вопреки слухам не собирается становится конфедерацией и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, поставив под сомнение территориальную целостность государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Идея единой Грузии — наша грузинская мечта, которая обязательно осуществится!», — написал он в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В распространении сведений о планах признать независимость политик обвинил «агентуру». Как считает Мдинарадзе, Грузия «освободится от оккупации» только путем мира, развития, примирения и взаимного прощения, несмотря на стремление некоторых сил «втянуть страну в войну».

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008-м после боевых действий в августе того же года. Суверенитет этих республик признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Нынешний статус республик в Тбилиси называют «оккупацией» и призывают Россию вывести из них войска. Москва отказывается пересматривать свое решение.

Подозрения о намерении грузинских властей решить территориальную проблему путем создания конфедерации появилась появились этой весной, после публикации видеозаписи встречи депутата от «Грузинской мечты» Гии Вольского с бизнесменом Давида Хидашели. Издание Publika называет последнего связанным с Россией.

Бизнесмен и депутат на встрече обсудили среди прочего возможность конфедерации с Абхазией и Южной Осетией, восстановление Абхазской железной дороги, отметило либеральное движение «Европейская Грузия», распространившее запись.

О предложении организовать конфедеративный союз Абхазии и Южной Осетии с возможностью присоединения к ней Грузии рассказал в 2017 году бывший премьер и министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба (сейчас он секретарь абхазского Совбеза). По его словам, инициатива поступила перед признанием Россией независимости республик от занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. По словам Шамбы, абхазская и югоосетинская сторона не приняли проект.

Весной 2024 секретарь абхазского Совбеза заявил об отношениях с Грузией так: «Обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся».