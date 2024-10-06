Стармер рассказал о конфликте между евреями и мусульманами в Британии

Великобритания не потерпит попыток разжечь конфликт между евреями и мусульманами и не будет «смотреть в другую сторону», когда это происходит внутри страны, заявил премьер

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

Сторонние силы пытаются использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы разжечь противостояние между евреями и мусульманами в Великобритании, заявил британский премьер Кир Стармер в статье для газеты Times.

Премьер сообщил, что конфликт коснулся и Великобритании, поскольку Израиль и Ближний Восток исторически связаны со страной. Он заявил о попытках разжечь противостояние внутри британского общества, используя противоборство за рубежом.

«С 7 октября [2023 года] мы наблюдаем, как в наших общинах растет гнусная ненависть к евреям и мусульманам. Поэтому мы не будем смотреть в другую сторону, когда еврейские дети боятся носить школьную форму, когда еврейские магазины оскверняются, а евреи становятся мишенью на улицах. И мы не будем игнорировать нападения на мечети, когда британские мусульмане подвергаются нападениям или им говорят «убирайтесь домой», — написал Стармер.

Он подчеркнул, что нападки на любое из меньшинств являются нападками на британские ценности «терпимости и уважения», чего страна не потерпит.

В Великобритании после начала конфликта прошла серия пропалестинских протестов. Опрос общественного мнения показал раскол в обществе, поскольку сторонники лейбористов и консерваторов придерживались разного мнения относительно действий Израиля и конфликта на Ближнем Востоке в целом, писала Times. Так, большинство консерваторов (36%) поддержали Израиль или ни одну из сторон (40%). Лейбористы в основном заняли сторону палестинцев (32%) или ни одной из них (35%).

Единственным способом разрешить конфликт на Ближнем Востоке может быть создание в регионе двух независимых государств, таким образом, чтобы Израиль «наконец был в безопасности и сохранности рядом с давно обещанным палестинским государством», отметил британский премьер.

Первыми шагами на пути к урегулированию, по его словам, должны стать безусловное освобождение всех заложников, немедленное прекращение огня в секторе Газа и снятие всех ограничений на гуманитарную помощь. Такой путь политик назвал «единственным жизнеспособным решением» ситуации.

Премьер подчеркнул, что Великобритания поддерживает Израиль в конфликте. Он призвал другие мировые державы занять ту же позицию по отношению к Ирану, который пошел на эскалацию после гибели лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Стармер напомнил, что «Хезболла» начала обстреливать северные районы Израиля после начала войны государства с ХАМАС, а Израиль в ответ начал в Ливане наземную операцию. Все стороны этого конфликта, по мнению британского премьера, должны действовать сдержанно и вернуться к политическим, а не военным решениям.

Создание двух государств на Ближнем Востоке предусматривалось резолюцией 181 (III) ООН 1947 года, которая прекращала британский мандат на территории Палестины и закрепляла создание там еврейского и арабского государств. Были очерчены их границы. Отдельно говорилось об особом статусе Иерусалима.

Однако после ухода британских сил еврейские и арабские отряды начали захватывать территории, которые не должны были им принадлежать в соответствии с документом. В 1948 году Израиль провозгласил независимость в одностороннем порядке, арабские государства не смогли его подавить. Большинство из них до сих пор не признают Израиль суверенной страной, палестино-израильский конфликт также не завершен.

Израиль выступает против создания на Ближнем Востоке арабского и еврейского государств.