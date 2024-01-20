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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем

Жозеп Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Боррель отметил, что Израиль выступает против создания двух государств, еврейского и арабского, и, пытаясь ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, финансировал ХАМАС в секторе Газа
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Израиль финансировал палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, чтобы ослабить администрацию Палестины на Западном берегу реки Иордан, представленную Организацией освобождения Палестины (ООП) и партией ФАТХ, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает Euronews.

Он посетовал, что Израиль выступает против создания двух государств на Ближнем Востоке — еврейского и арабского.

«Я настаиваю, что Израиль, продолжая отвергать это решение, зашел так далеко, что сам создал ХАМАС. Да, израильское правительство финансировало ХАМАС в попытке ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ», — сказал Боррель.

В декабре The New York Times (NYT) сообщала, что Катар финансировал ХАМАС на протяжении многих лет, а Израиль не выступал против этих выплат и даже поддерживал их. Нетаньяху отвергал эти обвинения в разговоре с Politico.

NYT также писала, что среди источников финансирования ХАМАС были собственные компании, которые занимались добычей полезных ископаемых, птицеводством, строительством зданий и дорог и т. д. в разных странах. Разведка Израиля знала о них, но власти не поддержали ее в борьбе с этими денежными потоками.

Истоки движения ХАМАС лежат в середине XX века. Оно появилось на базе сторонников экстремистского транснационального движения «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация) в Палестине. С самого начала существования ХАМАС противостоял «Организации Освобождения Палестины» (ООП), которая сейчас контролирует Западный берег реки Иордан и возглавляется признанным президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом (партия ФАТХ — часть ООП, Аббас одновременно возглавляет и ФТАХ. Как отмечают исследователи, изначально Израиль относился к исламистам ХАМАС мягче, чем к светской ООП, пользуясь разногласиями между группировками. Однако в конце 80-х годов ООП отказалась от террористических методов борьбы и пошло на переговоры с Израилем, в то время как ХАМАС, напротив, начал вооруженное сопротивление израильским силам, приняв участие в Первой интифаде — восстании палестинцев.

Накануне, 19 января, Euronews сообщил о подготовленном дипломатом плане из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В том числе в плане содержится предложение передать сектор Газа под управление ООП.

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Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. Стороны в ноябре согласились на временное перемирие, что позволило обменять часть израильских заложников, захваченных палестинскими боевиками в первый день нападения, на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 января сказал, что ожидает продолжения войны до 2025 года. Он не раз выступал против создания палестинского государства и идеи отдать сектор Газа под управление ООП, что предлагает Запад. «Я не допущу, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном», — подчеркивал Нетаньяху.
 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жозеп Боррель ХАМАС Израиль сектор Газа
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