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Военная операция на Украине ,  
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МВД опровергло сообщения о смерти блогера Тринадцатого

Сюжет
Военная операция на Украине
Егора Гузенко, более известного под псевдонимом Тринадцатый, задержали в Ставропольском крае. Ранее он рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста на военную операцию. МВД опровергло сообщения о его смерти после задержания
Егор Гузенко
Егор Гузенко (Фото: Z13_Separ / Telegram)

Информация о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края, которую опубликовал один из телеграм-каналов, является недостоверной, сообщило «МВД Медиа».

МВД не уточнило, о каком задержанном идет речь, однако к сообщению был приложен скриншот с перечеркнутым текстом «Егор Тринадцатый Гузенко убит в отделении полиции на Ставрополье».

«Просим журналистов и представителей общественности критически относиться к информации из непроверенных источников!» — добавила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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Гузенко ведет телеграм-канал под названием «Тринадцатый» более чем с 300 тыс. подписчиков. Основная тема публикаций — военная операция России на Украине. Гузенко рассказывал о своем участии в конфликте в Донбассе с 2014 года («С женой поссорился из-за того, что она книги мои с телевизора убирает. Сказал ей, что пойду мусор вынесу, взял рюкзак и через восемь часов был уже под Луганском») и конфликте в Сирии. Блогер регулярно проводит сборы на помощь российским военным в зоне военной операции и прежде критически высказывался о руководстве Минобороны и государства.

Летом 2021-го блогер попал под следствие, после того как, по его словам, «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Петербурге». Суд пояснил, что тот выстрелил из «аэрозольного спецсредства» в пьяного мужчину, спровоцировавшего конфликт, у станции метро «Сенная площадь», но отказался арестовывать стрелка.

Осенью того же года его снова доставили в отдел полиции. Shot писал, что Гузенко «выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета», сам блогер объяснял свои действия нападением наркоманов. Гузенко отправили под домашний арест, но после начала военной операции он срезал с ноги электронный браслет и сбежал из-под ареста для участия в боевых действиях.

Как следует из базы МВД, его разыскивают по уголовной статье. Shot пишет, что разыскивать его стали с марта 2022-го — сначала объявили в федеральный, а потом в международный розыск, со временем расследование приостановили, но осенью 2023 года возобновили, хотя Петроградский районный суд не стал менять меру пресечения на арест в СИЗО.

Накануне, 5 октября, блогера задержали на центральной площади в Новопавловске в Ставропольском крае. Видеозапись задержания опубликовал «Блокнот Ставрополь». На кадрах Гузенко лежит лицом к земле, его удерживают несколько полицейских. Издание пишет, что это произошло во время празднования Дня города, а звук в видео убран, так как блогер «слишком активно поздравлял родной Новопавловск и присутствующих».

По сведениям Baza, в кармане у блогера обнаружили «сверток с неизвестным веществом», а из-за отказа пройти медосвидетельствование на него составили протокол об употреблении наркотиков, вещество отправили на экспертизу. Mash утверждает, что причиной задержания стала драка с полицейским из-за маски Гузенко, которая пугала окружающих. Он отказался снять ее и набросился на сотрудников МВД, рассказывает телеграм-канал.

Гузенко в телеграм-канале рассказывал, что его доставили в отделение полиции Кировского района.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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