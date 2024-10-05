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Военная операция на Украине ,  
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В Ставропольском крае задержали автора телеграм-канала «Тринадцатый»

Сюжет
Военная операция на Украине
Егор Гузенко
Егор Гузенко (Фото: Z13_Separ / Telegram)

Силовики задержали автора телеграм-канала «Тринадцатый» Егора Гузенко (считается близким к ЧВК «Вагнер») на центральной площади в Новопавловске в Ставропольском крае, сообщения об этом появились в телеграм-канале блогера.

Гузенко рассказал, что находится в отделе полиции Кировского района. «Меня задержали. Сколько меня тут будут держать, я не знаю. Если у кого-то есть возможность меня вытащить, то вытаскивайте», — сказал Гузенко.

В следующем видео он призвал своих сторонников действовать строго в рамках закона.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю, к Егору Гузенко и его представителю. 

На телеграм-канал «Тринадцатый» подписаны свыше 300 тыс. человек. В основном он посвящен российской военной операции на Украине. Сам Гузенко называет себя добровольцем и участником трех военных конфликтов. Он регулярно объявляет сборы на помощь военным в зоне спецоперации, а также нередко критично высказывался о руководстве Минобороны.

По данным Shot, причиной для заключения под стражу стало то, что Гузенко нарушил меру пресечения и, будучи под домашним арестом, уехал в зону специальной военной операции. Сразу после этого его объявили в федеральный розыск.

Блогер ранее рассказывал, что попал под следствие в июне 2021 года, после того как «остановил нападавшего на женщину с ребенком в Петербурге». Четыре месяца спустя на него напали трое, из-за чего он совершил предупредительный выстрел в воздух. Тогда на него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). После этого Гузенко отправился в зону военной операции, чтобы «доказать, что он честный человек».

Журналистка Анастасия Кашеварова (свыше 250 тыс. подписчиков в Telegram) пишет, что Гузенко уже давно находится в федеральном розыске и при этом «беспрепятственно собирает деньги на свою карту «Сбера» якобы для гуманитарки». «[Он] отдавал большую часть кое-каким силовикам на новых территориях, чтобы те его крышевали. А остальное тратил на свои нужды — покупку наркотиков. В боевых действиях он никогда не участвовал», — сказала она.

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Теги
Военная операция на Украине ЧВК Вагнер Ставропольский край задержание
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