МИД Израиля заявил о беспрецедентной ракетной атаке Ирана

МИД Израиля заявил о беспрецедентной атаке Ирана. Израильские СМИ пишут о 400 запущенных ракетах, некоторые уже долетели до территории Израиля

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МИД Израиля прокомментировал начавшуюся ракетную атаку со стороны Ирана.

«Иранский режим осуществил беспрецедентную ракетную атаку на мирное население Израиля», — говорится в сообщении.

Как пишет The Times of Israel, по всей видимости, по Израилю было выпущено свыше 100 ракет. Jerusalem Post пишет о запуске около 500 ракет.

Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты и падающие осколки. По данным Ynet, сообщения о взрывав поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Также издание пишет, что было зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей о запуске ракет и призвала оставаться в укрытиях. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетный удар является ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана во время израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута вечером 27 сентября.

Израиль 1 октября объявил о начале наземной операции в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными».

Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталась организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.