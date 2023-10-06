В Запорожской области перестанут оказывать медпомощь по паспортам Украины

После Нового года при отсутствии российского паспорта жители Запорожской области не смогут получать медпомощь, сообщил губернатор Балицкий. Так власти хотят стимулировать людей менять украинские документы на российские

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В следующем году жители подконтрольной России части Запорожской области не смогут получать медицинскую помощь по украинским паспортам, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Евгений Балицкий.

«Пока до Нового года мы не торопим [получать российские паспорта]. После Нового года будем принимать более жесткие меры, потому что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после Нового года он получать его не будет», — сказал он.

По словам Балицкого, выдача российских паспортов в регионе идет системно и стабильно, пока есть небольшие очереди. К прошедшим выборам паспорта получили 71–72% жителей (планировалось, что будет 80%), а тех, кто не торопится пойти получить паспорт, губернатор назвал «ждунами» — 7–10%. Он добавил, что некоторые люди сталкиваются со сложностями в получении документов, поскольку «требуют специального контроля» (например, ранее служили в украинской армии и принимали участие в боевых действиях на востоке страны).

Согласно утвержденным правительством «Правилам оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», иностранцы могут получать в стране медицинскую помощь как бесплатно (в экстренных случаях и при наличии страховки по ОМС), так и платно (если это плановое лечение).

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Запорожской области и Минздрав России.

Российские паспорта в Запорожской области выдают с июня 2022 года. По данным МВД на 12 сентября, всего в четырех новых регионах было оформлено более 2,8 млн российских паспортов, еще 400 тыс. должны быть выданы до конца 2023 года. Прогнозная численность населения в этих субъектах на 1 января 2024 года определена в количестве 3,2 млн. Такое число указано во внесенном в Думу проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).