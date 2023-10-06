 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посла Кипра вызвали в МИД из-за задержания российского журналиста

Посла Кипра вызвали в МИД из-за задержания журналиста «Российской газеты»
Журналист «Российской газеты» Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии возле дома, где он живет со своей семьей. При задержании ему повредили руку, сообщили госагентства. Причина не уточняется
Кипрос Йоргаллис
Кипрос Йоргаллис (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Посла Кипра в России Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД из-за задержания журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка, об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» Гасюка», — сказал дипломатический источник ТАСС.

По данным агентства, журналист был задержан днем 5 октября в столице республики Никосии возле дома, где он живет со своей семьей. Он был в машине. К Гасюку «были применены силовые методы», в результате ему повредили руку. Сейчас он находится в госпитале. Причина задержания не уточняется.

Позднее ТАСС сообщил, что посол покинул здание ведомства без комментариев.

РБК направил запрос в департамент информации МИД России и посольство Республики Кипр.

В сентябре МИД вызывал посла Франции Пьера Леви после того, как журналистов «РИА Новости» и Russia News не пустили на пресс-конференцию французского президента Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Нью-Дели. Москва назвала действия французской стороны «недружественным актом» и потребовала от Парижа «перестать навешивать ярлыки». Главный редактор Russia News Екатерина Надольская утверждала, что ей отказали после того, как она сказала, что приехала из России. Отказ пустить на пресс-конференцию корреспондентов «РИА Новости» охрана объяснила тем, что «зал полностью заполнен» и туда допускают только французскую прессу.

Читайте на РБК Pro
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
журналист Кипр посол МИД задержание
Материалы по теме
Кремль оценил возможность интервью Путина американскому журналисту
Политика
ВСУ сняли с должности спикера Эштон-Чирилло из-за угроз журналистам
Политика
Журналистки «Важных историй» сообщили о слежке и угрозах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
МИД заявил о поддержке в ООН идеи о глобальных угрозах безопасности Политика, 16:33
В Узбекистане пригрозили Yandex Go блокировкой Бизнес, 16:32
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:30
На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка Бизнес, 16:28
Южная Корея предупредила Apple и Google о штрафах на $50 млн Бизнес, 16:24
В Citi посоветовали выкупать глобальные акции на просадке Инвестиции, 16:23
Уроженка Москвы победила первую ракетку мира на крупном турнире в Пекине Спорт, 16:20
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Хабиб ответил американскому бойцу на обвинения в применении допинга Спорт, 16:13
Минобороны сообщило о поражении цеха сборки ударных беспилотников ВСУ Политика, 16:07
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 16:06
Курс биткоина просел после публикации данных рынка труда США Крипто, 16:05
Колоритный SMM: как организовать конференцию в Казахстане Pro, 16:05
«Ренессанс страхование» увеличила в 1,5 раза число онлайн-агентов Пресс-релиз, 16:01
Свердловский суд сократил срок депутату за участие в спецоперации Политика, 15:54