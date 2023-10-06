Посла Кипра вызвали в МИД из-за задержания российского журналиста

Журналист «Российской газеты» Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии возле дома, где он живет со своей семьей. При задержании ему повредили руку, сообщили госагентства. Причина не уточняется

Кипрос Йоргаллис (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Посла Кипра в России Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД из-за задержания журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка, об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» Гасюка», — сказал дипломатический источник ТАСС.

По данным агентства, журналист был задержан днем 5 октября в столице республики Никосии возле дома, где он живет со своей семьей. Он был в машине. К Гасюку «были применены силовые методы», в результате ему повредили руку. Сейчас он находится в госпитале. Причина задержания не уточняется.

Позднее ТАСС сообщил, что посол покинул здание ведомства без комментариев.

РБК направил запрос в департамент информации МИД России и посольство Республики Кипр.

В сентябре МИД вызывал посла Франции Пьера Леви после того, как журналистов «РИА Новости» и Russia News не пустили на пресс-конференцию французского президента Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Нью-Дели. Москва назвала действия французской стороны «недружественным актом» и потребовала от Парижа «перестать навешивать ярлыки». Главный редактор Russia News Екатерина Надольская утверждала, что ей отказали после того, как она сказала, что приехала из России. Отказ пустить на пресс-конференцию корреспондентов «РИА Новости» охрана объяснила тем, что «зал полностью заполнен» и туда допускают только французскую прессу.