Посла Кипра вызвали в МИД из-за задержания российского журналиста
Посла Кипра в России Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД из-за задержания журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка, об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» Гасюка», — сказал дипломатический источник ТАСС.
По данным агентства, журналист был задержан днем 5 октября в столице республики Никосии возле дома, где он живет со своей семьей. Он был в машине. К Гасюку «были применены силовые методы», в результате ему повредили руку. Сейчас он находится в госпитале. Причина задержания не уточняется.
Позднее ТАСС сообщил, что посол покинул здание ведомства без комментариев.
РБК направил запрос в департамент информации МИД России и посольство Республики Кипр.
В сентябре МИД вызывал посла Франции Пьера Леви после того, как журналистов «РИА Новости» и Russia News не пустили на пресс-конференцию французского президента Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Нью-Дели. Москва назвала действия французской стороны «недружественным актом» и потребовала от Парижа «перестать навешивать ярлыки». Главный редактор Russia News Екатерина Надольская утверждала, что ей отказали после того, как она сказала, что приехала из России. Отказ пустить на пресс-конференцию корреспондентов «РИА Новости» охрана объяснила тем, что «зал полностью заполнен» и туда допускают только французскую прессу.