В Кишиневе заявили об отказе России впускать двух молдавских журналистов

Двум гражданам Молдавии — журналисту Михаилу Сиркели и главе Совета по телевидению и радио Лилиане Вицу — запретили въезд в Россию, сообщил NewsMaker глава пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Игорь Захаров.

«Это решение является частью враждебной политики по отношению к нашей стране. Независимо от решений Москвы, Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям, гибридным атакам и дезинформации», — заявил Захаров.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Сиркели является учредителем и администратором портала Nokta в молдавском городе Комрат. В своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) он отреагировал на запрет фразой о том, что «красоты золотого кольца и курорты Краснодарского края для меня закрыты».

3 октября в МИД России вызвали чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария. Молдавской стороне заявили решительный протест «в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии» из-за высылки из страны 13 сентября руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

Перед этим к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации. Денисову запретили въезд в Молдавию на десять лет.

В конце февраля 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС запретили вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства новостей Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») и его «дочек». После этого журналистов Sputnik начали объявлять персонами нон грата.