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МИД России вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на G20

МИД России вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на саммите G20
МИД России потребовал от Франции соблюдать в отношении российских СМИ тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты
Пьер Леви
Пьер Леви (Фото: Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви из-за действий представителей французских властей в отношении журналистов «РИА Новости» и Russia News на саммите G20 в Нью-Дели, которым было отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента Эмманюэля Макрона.

«C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу», — сообщается на сайте российского ведомства.

Отказ французской стороны принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефоны российских журналистов, на которые велась съемка этого инцидента, свидетельствует о твердом намерении придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации, сочли в МИДе.

МИД потребовал от Франции «перестать навешивать ярлыки» и соблюдать в отношении российских СМИ тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты.

На полях саммита G20 в Нью-Дели, который проходил 9–10 сентября, главного редактора Russia News Екатерину Надольскую и корреспондентов «РИА Новости» не пустили на пресс-конференцию с Макроном. Надольская утверждала, что получила отказ после того, как она сообщила, что приехала из России. По ее словам, сотрудница пресс-службы попыталась разбить телефон журналистки, когда та снимала ее. Отказ пустить на мероприятие корреспондентов «РИА Новости» охрана объяснила тем, что «зал полностью заполнен» и туда пускают только французскую прессу.

«РИА Новости» отмечало, что на пресс-конференцию не смогли попасть не только российские, но и многие индийские и западные журналисты.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия французской стороны проявлением «расизма» и «агрессивного национализма». Париж значительно сократил число российских СМИ в своем публичном поле и усложнил работу корреспондентов, подчеркнула она.

МИД России уже требовал извинений от Елисейского дворца в адрес представителей СМИ.

Президент России Владимир Путин в июле 2022 года подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Если на территории другой страны запретят деятельность российского СМИ, то в России можно будет запретить работу одного из СМИ этой страны.

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