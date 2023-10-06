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Операция Турции в Сирии ,  
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Турция ударила по курдам после сбитого США дрона

Турция ударила по курдам после сбитого США дрона
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Операция Турции в Сирии
США накануне впервые сбили вооруженный беспилотник союзника по НАТО — Турции. Он приблизился к американским позициям в Сирии. Турецкая армия затем разбомбила позиции курдов, которых поддерживают США
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция нанесла авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, в результате чего оказались разрушены нефтяная скважина, хранилище, пещеры, бункеры, убежища и склады. Об этом сообщило Минобороны Турции.

«В ходе проведенных операций большое количество террористов было обезврежено», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне американский истребитель F-16 сбил менее чем в 500 м от позиций войск США вооруженный беспилотник Турции. Он наносил удары по объектам на севере Сирии, в том числе — «внутри объявленной США зоны ограниченного действия». Американские военные квалифицировали его как потенциальную угрозу. Нет признаков того, что Турция намерена наносила удары по позициям США, отметили в Пентагоне, назвав произошедшее «прискорбным инцидентом».

Как пишет Reuters, войска США впервые сбили дрон, принадлежащий союзнику по НАТО. Однако представитель Минобороны Турции заверил, что сбитый беспилотник не принадлежал армии, но не уточнил, к кому относился аппарат.

Турция наносила удары по позициям курдов на севере Сирии и Ирака после теракта, произошедшего 1 октября в Анкаре. В тот день два террориста совершили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД, после чего погибли. Ответственность за теракт взяла на себя Рабочая партия Курдистана. МВД Турции сообщило, что террористы прошли подготовку в Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее последней волной терроризма и заявил, что террористы «никогда не добьются успеха».

Курдские власти на северо-востоке Сирии сообщили об ударе Турции по 21 объекту. По их данным, в результате «турецкой агрессии» погибли 11 человек — шесть силовиков и пять мирных жителей.

Сирийские демократические силы, которые возглавляются курдами и получают поддержку от США, отвергли любую связь с нападением и обвинили Анкару в использовании теракта в качестве предлога для нового вторжения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Сирия сирийские курды курды США
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