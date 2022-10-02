Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании Совбеза ООН
Постпред Франции Николя де Ривьер устроил скандал на заседании Совбеза ООН, посвященном авариям на «Северных потоках», заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
«Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика Пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал дипломат. Он обвинил Париж в попытке «заткнуть рот» российскому докладчику и заявил, что таким образом французские дипломаты в ООН «полностью себя изобличили».
Франция в сентябре председательствовала в Совете безопасности. Заседание 30 сентября было созвано по инициативе Москвы.
Куприянов на заседании Совбеза рассказал, что на момент произошедших 26 сентября взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в них находилось 800 млн куб. м газа.
После него выступал директор центра энергетики и климата Французского института международных отношений (ИФРИ) Марк-Антуан Эйл-Маззега. Он говорил, в частности, о приостановке поставок по «Северному потоку» и ситуации на газовом рынке.
После французского эксперта выступал постпред России Владимир Небензя — он заявил, что диверсии на газопроводах выгодны США, а не России или ЕС. Затем выступали представители других государств. В конце заседания Небензя попросил дать Куприянову выступить с возражениями, но этот запрос был отклонен. Де Ривьер заявил, что, «если владелец «Газпрома» захочет выступить, он сможет взять слово — в противном случае заседание окончено».
Полянский опубликовал в Twitter ответ, который хотел дать представитель «Газпрома». Куприянов объяснил остановку «Северного потока» необходимостью ремонта, который не получается провести из-за антироссийских санкций, и напомнил, что «Северный поток-2» не был запущен из-за отказа европейских властей сертифицировать его. «Но кто-то решил, что этого недостаточно. Проблемы с трубопроводами все касались документов. Их можно было решить. У Европы и России еще была возможность обсуждать и заключать соглашения в области энергетики. Теперь она уничтожена. Так кто сделал это?», — приводит Полянский цитаты из несостоявшегося выступления.