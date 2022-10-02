Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании Совбеза ООН

Председательствующий в Совбезе в сентябре постпред Франции отказался дать слово представителю «Газпрома», чтобы тот возразил на слова одного из предыдущих спикеров. На заседании обсуждались аварии на «Северных потоках»

Дмитрий Полянский (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Постпред Франции Николя де Ривьер устроил скандал на заседании Совбеза ООН, посвященном авариям на «Северных потоках», заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.

«Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика Пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — рассказал дипломат. Он обвинил Париж в попытке «заткнуть рот» российскому докладчику и заявил, что таким образом французские дипломаты в ООН «полностью себя изобличили».

Франция в сентябре председательствовала в Совете безопасности. Заседание 30 сентября было созвано по инициативе Москвы.

Куприянов на заседании Совбеза рассказал, что на момент произошедших 26 сентября взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в них находилось 800 млн куб. м газа.

После него выступал директор центра энергетики и климата Французского института международных отношений (ИФРИ) Марк-Антуан Эйл-Маззега. Он говорил, в частности, о приостановке поставок по «Северному потоку» и ситуации на газовом рынке.

После французского эксперта выступал постпред России Владимир Небензя — он заявил, что диверсии на газопроводах выгодны США, а не России или ЕС. Затем выступали представители других государств. В конце заседания Небензя попросил дать Куприянову выступить с возражениями, но этот запрос был отклонен. Де Ривьер заявил, что, «если владелец «Газпрома» захочет выступить, он сможет взять слово — в противном случае заседание окончено».

Читайте на РБК Pro Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи Pro Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции

Полянский опубликовал в Twitter ответ, который хотел дать представитель «Газпрома». Куприянов объяснил остановку «Северного потока» необходимостью ремонта, который не получается провести из-за антироссийских санкций, и напомнил, что «Северный поток-2» не был запущен из-за отказа европейских властей сертифицировать его. «Но кто-то решил, что этого недостаточно. Проблемы с трубопроводами все касались документов. Их можно было решить. У Европы и России еще была возможность обсуждать и заключать соглашения в области энергетики. Теперь она уничтожена. Так кто сделал это?», — приводит Полянский цитаты из несостоявшегося выступления.