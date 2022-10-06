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Власти разъяснили, что призвать находящихся под следствием граждан нельзя

Портал «Объясняем.рф» разъяснил, что призвать находящихся под следствием граждан нельзя
Граждане, в отношении которых ведется следствие, не подлежат призыву на военную службу согласно ст. 23 «О воинской обязанности и военной службе», которая распространяется и на мобилизованных
Фото: Эдуард Корниенко / РБК
Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Граждане, находящиеся под следствием, не могут быть мобилизованы, сообщает портал «Объясняем.рф».

«Согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу», — говорится в сообщении.

Это же распространяется и на призыв по мобилизации.

Вступление в законную силу приговора суда о лишении свободы станет одним из оснований для увольнения мобилизованных, они определены в указе президента Владимира Путина.

В конце сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из запаса призовут 300 тыс. человек. 

В первую очередь речь идет о тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии, а также о тех, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

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Под мобилизацию, как уточнили в Минобороны, попадают рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

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Теги
Елена Чернышова
мобилизация Россия
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