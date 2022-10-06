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Война санкций ,  
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Медведев сравнил санкции ЕС с кругами ада

Дмитрий Медведев: «адские санкции» Евросоюза пошли на восьмой круг
Он снова подчеркнул, что российская экономика жизнеспособна, а санкции вредят в первую очередь самой Европе и глобальной торговле. Медведев призвал «заставить просить о пощаде врагов», проигравших в экономическом сражении
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

«Адские санкции» Евросоюза пошли на восьмой круг, написал в телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал введенный Брюсселем 6 октября очередной пакет ограничений.

«Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть, — отметил он. — Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» — дело пустое. И дорогостоящее».

Медведев подчеркнул, что российская экономика демонстрирует «весьма приличную жизнеспособность», несмотря на ограничения: инфляция замедляется, ВВП показывает большую устойчивость. По словам замглавы Совбеза, у России есть «не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития».

Вместе с тем санкции Евросоюза — «самострел в собственную задницу» и «членовредительство», считает Медведев. Продукты и бензин в Европе дорожают, в некоторых странах сложилась катастрофическая ситуация («среди них — самые отмороженные враги России», которые «пожинают плоды» своей ненависти, отмечает он).

«Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного — стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека. Частная собственность больше не священна, торговые контракты необязательны, валюта расчетов не средство платежа. Подорваны глобальные цепочки поставок. Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран», — описывает Медведев влияние санкций на мировую экономику. Для США, по его словам, последствия будут менее катастрофическими, но все же тяжелыми.

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«Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», — призвал Медведев.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Введены новые ограничения на экспорт и импорт и потолок цен на нефть, под санкции попали ЦИК и его глава Элла Памфилова, «Гознак», генералы Минобороны, философ Александр Дугин, музыканты Юлия Чичерина и Олег Газманов и другие.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Медведев ЕС санкции

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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