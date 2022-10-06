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Израиль решил подготовиться к наступлению и обороне на границе с Ливаном

Армии Израиля приказали подготовиться к наступлению и обороне на границе с Ливаном
Министр обороны Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля подготовиться к возможной эскалации обстановки на границе с Ливаном после провала усилий по достижению соглашения о морской границе
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал Армии обороны Израиля привести в боевую готовность войска на границе с Ливаном, пишет The Times of Israel.

Такой приказ отдан на фоне провала усилий по достижению соглашения о морской границе с Ливаном при посредничестве США. 

«Министр обороны поручил Армии обороны Израиля подготовиться к сценарию эскалации на севере как в наступательном, так и в оборонительном плане, учитывая развитие переговоров о морской границе», — сообщили в канцелярии Ганца.

Утром 6 октября премьер-министр Яир Лапид отверг предложения Ливана к соглашению о морской границе. Спор касается газовой платформы Кариш (на иврите означает «акула»). По словам высокопоставленного источника Bhol, Лапид «был проинформирован о деталях новых существенных изменений, которые Ливан стремится внести в соглашение, и приказал переговорной группе отклонить их». Источник отметил, что премьер дал понять, что Израиль не пойдет на компромисс, противоречащий его безопасности и экономическим интересам, даже если это означает, что соглашение в ближайшее время не будет достигнуто. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что израильская сторона будет добывать газ из месторождения Кариш, как только это станет возможным. «Если «Хезболла» [ливанская шиитская организация] или кто-либо еще попытается повредить буровую установку Кариш или угрожать нам, переговоры о морской границе немедленно прекратятся», — добавил собеседник.

Ливан в свою очередь заявил, что переговоры при посредничестве США о демаркации морской границы с Израилем в четверг достигли критической точки. Ливанский переговорщик Элиас Бу Сааб сообщил Reuters, что соглашение будет либо окончательно достигнуто, либо разорвано. На данный момент оно «завершено на 90%», уточнил он.

Переговоры между Израилем и Ливаном направлены на разграничение исключительных экономических зон. Спор развернулся вокруг территории в 860 кв. км (330 кв. миль), богатой природным газом. «Хезболла» ранее предостерегла Израиль от добычи газа на спорной морской территории до достижения какого-либо соглашения.

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Ливан притязает на площадь в 1430 кв. км, которая захватывает часть газового месторождения Кариш (его разрабатывает компания Energean, поставки газа на израильский рынок должны были начаться в прошлом году). Залежи оцениваются в 1,4 трлн куб. футов газа.

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Елена Чернышова
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