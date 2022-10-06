Развожаев предложил дать участникам СВО бесплатный участок в Севастополе

Бесплатный земельный участок предлагается предоставлять участникам военной операции «в качестве признания вклада в победу и благодарности» от города. Губернатор объявил и о других мерах поддержки за участие в СВО

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил бесплатно предоставить участникам военной операции на Украине земельный участок в городе. Он объявил на заседании правительства о дополнительных мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.

По словам главы Севастополя, жители, участвующие в военной операции, должны получить право на бесплатный участок «в качестве признания вклада в победу и благодарности» от города.

Севастопольцам за участие в СВО, в том числе в качестве добровольцев, также полагается единоразовая выплата в размере 200 тыс. руб. «Подчеркиваю: это касается и тех, кто ранее пошел в качестве добровольцев в различные воинские части, в том числе и именные севастопольские», — уточнил губернатор.

Среди мер поддержки — бесплатное питание в детских садах, приоритетное право на принятие ребенка в детсад, а также на получение путевки в оздоровительный лагерь. Кроме того, участники СВО и члены их семей получат возможность бесплатно пользоваться транспортом, а также льготы при оплате коммунальных услуг.

«К понедельнику поручил подготовить окончательный пакет мер, чтобы оперативно принять все необходимые постановления. Эти меры должны максимально упростить жизнь семьям бойцов, которые были мобилизованы или ушли добровольцами», — сообщил Развожаев.

Помимо этого, он поручил властям пересмотреть расходные статьи и перераспределить все сэкономленные деньги на меры поддержки для участников СВО и их семей.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призвать должны 300 тыс. человек из запаса.

Ряд регионов уже отчитались о выполнении плана по мобилизации. В частности, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, а также власти Хакасии, Орловской области, Карелии, Новосибирской области, Бурятии и др.

В Кремле пообещали помочь тем регионам, у которых возникают сложности с выплатами для мобилизованных.