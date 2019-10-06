Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

По словам Дмитрия Разумкова, речь идет о выборах строго по украинскому законодательству и «компоненте безопасности». Ни одной «красной линии» перейдено не будет, пообещал он

Дмитрий Разумков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — сказал Разумков (цитата по Hromadske).

В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил «компонент безопасности». «Выборы могут проводиться только когда нет пулеметов, танков, другого оружия <...> Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы <...> Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — заявил Разумков.

Он добавил, что ни одной из «красных линий» при подготовке нового закона об особом статусе не будет перейдено, поскольку от этого «зависит территориальная целостность и суверенитет Украины».