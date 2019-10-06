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Политика ,  
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Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса
По словам Дмитрия Разумкова, речь идет о выборах строго по украинскому законодательству и «компоненте безопасности». Ни одной «красной линии» перейдено не будет, пообещал он
Дмитрий Разумков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — сказал Разумков (цитата по Hromadske).

В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил «компонент безопасности». «Выборы могут проводиться только когда нет пулеметов, танков, другого оружия <...> Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы <...> Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — заявил Разумков.

Он добавил, что ни одной из «красных линий» при подготовке нового закона об особом статусе не будет перейдено, поскольку от этого «зависит территориальная целостность и суверенитет Украины».

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Заявления Разумкова звучат на фоне серии протестов в стране, которые вспыхнули после того, как на минувшей неделе в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулировании конфликта в Донбассе подписали так называемую формулу Штайнмайера. Она предусматривает введение особого статуса для Донбасса. Акции протеста проходят под лозунгом «Нет капитуляции».

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Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

На Украине ранее уже был принят закон об особом статусе Донбасса, но фактически он так и не заработал. Существующий закон действует до 31 декабря 2019 года. Как говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Верховная рада, Донбасс, особый статус
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