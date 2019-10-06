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Главу американской дипмиссии в Турции вызвали в МИД из-за лайка
Сотруднику посольства понравилось сообщение человека, которого в Анкаре считают причастным к террористической деятельности
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Министерство иностранных дел Турции вызвало для дачи объяснений временного поверенного в делах США в Анкаре, сообщает агентство Reuters. Поводом стал лайк, поставленный от имени официального Twitter дипмиссии под сообщением одного из пользователей. В нем рассказывалось о болезни лидера проправительственной партии «Националистическое движение» Девлета Бахчели и говорилось о том, что Турции надо уже сейчас думать о том, что будет после его смерти.

Ситуацию усугубил тот факт, что, как сообщили в правящей Партии справедливости и развития, автором исходного сообщения в социальной сети оказался человек, находящийся в розыске за связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Анкаре подозревают в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

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«Государственный департамент и посольство США должны провести расследование. Простых извинений будет недостаточно», — заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик. «Этот случай показывает, что в посольстве есть люди, которые делают все, чтобы испортить двусторонние отношения. США следует пытаться понять Турцию при помощи здравомыслящих людей, а не тех, кто связан с террористическими организациями», — добавил Челик.

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Посольство США у себя в Twitter пока ограничилось короткими извинениями на английском и турецком языках. Там объяснили, что запись в чужом Twitter лайкнули по ошибке. «Мы сожалеем об этой ошибке и приносим извинения», — говорится в сообщении.

Отношения между Турцией и США в последние несколько лет осложнились. В Анкаре обвиняют Вашингтон в укрывательстве Гюлена, в США заявляют, что турецкие власти незаконно задерживают людей, работающих на американские диппредставительства. Помимо этого разногласия вызвало решение президента Реджепа Эрдогана приобрести у России комплексы С-400 вместо американских систем ПВО Patriot, а также решимость американцев поддерживать в Сирии курдские организации, которые турки считают своими противниками.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, дипломат, Twitter
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