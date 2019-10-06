Главу американской дипмиссии в Турции вызвали в МИД из-за лайка

Сотруднику посольства понравилось сообщение человека, которого в Анкаре считают причастным к террористической деятельности

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Министерство иностранных дел Турции вызвало для дачи объяснений временного поверенного в делах США в Анкаре, сообщает агентство Reuters. Поводом стал лайк, поставленный от имени официального Twitter дипмиссии под сообщением одного из пользователей. В нем рассказывалось о болезни лидера проправительственной партии «Националистическое движение» Девлета Бахчели и говорилось о том, что Турции надо уже сейчас думать о том, что будет после его смерти.

Ситуацию усугубил тот факт, что, как сообщили в правящей Партии справедливости и развития, автором исходного сообщения в социальной сети оказался человек, находящийся в розыске за связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Анкаре подозревают в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

«Государственный департамент и посольство США должны провести расследование. Простых извинений будет недостаточно», — заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик. «Этот случай показывает, что в посольстве есть люди, которые делают все, чтобы испортить двусторонние отношения. США следует пытаться понять Турцию при помощи здравомыслящих людей, а не тех, кто связан с террористическими организациями», — добавил Челик.