Глава МИД Турции заявил о проработке США вопроса экстрадиции Гюлена

Президент США Дональд Трамп заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что США прорабатывают вопрос возможной экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом на конференции в Дохе сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Yeni Safak.

По словам министра, это заявление было сделано во время встречи лидеров США и Турции на саммите G20, который проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. «В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что они прорабатывают экстрадицию Гюлена и других людей», — сказал Чавушоглу.

Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен ​с 1990-х годов проживает в американском штате Пенсильвания. Власти Турции считают его основным ответственным за попытку госпереворота в июле 2016 года.

15 декабря телеканал NBC сообщил, что чиновники администрации Трампа попросили американские правоохранительные органы изучить легальные способы выдворить Гюлена с территории страны. Как предполагали источники телеканала, таким образом администрация Трампа пытается заставить Эрдогана уменьшить давление на Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Минюст США информацию о попытке экстрадировать Гюлена не подтвердил.