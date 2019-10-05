Помпео уклонился от ответа на просьбу Греции помочь в борьбе с Турцией

Помпео уклонился от ответа на просьбу Греции помочь в борьбе с Турцией

Госсекретарь Майк Помпео не стал публично реагировать на просьбу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса помочь в борьбе с Турцией, пишет Reuters.

Помпео находится в Греции с официальным визитом с 4 по 6 октября. Во время встречи с госсекретарем Мицотакис сообщил ему о «вопиющих нарушениях» международного права со стороны Турции в отношении Кипра и Греции.

Как поясняет Reuters, речь идет о буровых работах, которые Турция проводит у побережья Кипра. В частности, недавно Анкара вновь направила буровое судно на территорию, которую ЕС считает экономической зоной Кипра. Из-за этого Евросоюз обсуждает возможные санкции против Турции. Анкара в свою очередь заявляет, что получила разрешение от властей Турецкой Республики Северного Кипра — государства, которое признано только Турцией.

«Кипр требует только выполнения международного права. Я ожидаю, что США внесут позитивный вклад в создание более конструктивной и продуктивной обстановки в регионе», — заявил Мицотакис.