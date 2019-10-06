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СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
После того, как Эрдоган пригрозил начать операцию в Сирию в одиночку, не дожидаясь США, военных и бронетранспорт отправили в приграничный город Акчакале
Турецкие военные в сирийском Африне, март 2018 года (Фото: Hasan Kirmizitas / AP)

Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.

Дополнительные военные и бронетранспорт прибыли в пограничный город Акчакале, уточняет агентство.О переброске военных сообщает и CNN Turk, по данным телеканала речь идет о 20-й бронетанковой бригаде.

Политика
Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США дать ответ касательно их позиции в отношении сирийских курдских «Отрядов народной самообороны», которые в Анкаре причисляют к террористическим группировкам, а в Вашингтоне рассматривают как союзников в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

По его словам, Турция может начать военную операцию на северо-востоке Сирии «сегодня, может быть, завтра». Регион контролирует курдское ополчение YGP и поддерживаемые США «Сирийские демократические силы». Последние уже пообещали ответить на любое нападение и превратить его «в тотальную войну на всей границе».

Эрдоган уже предупреждал, что если Турция и США не смогут вместе создать зону безопасности на востоке Ефрата до конца сентября, то Анкара займется этим в одиночку.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Турция, Сирия
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