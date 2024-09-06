В разведке США заявили об «изощренных» попытках России вмешаться в выборы

Москва пытается вмешаться в выборы в США, используя ИИ и компании, оказывающие влияние через соцсети, тактика направлена на колеблющиеся штаты, полагают в американской разведке. Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы

Россия предпринимает «более изощренные» попытки вмешаться в выборы в США, заявил журналистам чиновник из управления директора Национальной разведки США на условиях анонимности, его слова приводит Bloomberg.

По словам чиновника, тактика Москвы направлена на колеблющиеся штаты. Она подразумевает использование искусственного интеллекта, обращение к компаниям оказывающим влияние за плату через соцсети, а также распространение разжигающих рознь идей, заявил собеседник Bloomberg.

Чиновник отметил, что Вашингтон предпринимает широкомасштабные ответные меры.

Обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США звучат не в первый избирательный цикл. В начале сентября администрация действующего американского президента Джо Байдена заявила, что поддерживаемые Москвой структуры на протяжении многих лет проводили масштабную операцию по вмешательству в президентские выборы в США 2024 года. Россия не вмешивалась и не собирается вторгаться в избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, заявил в мае замглавы МИДа Сергей Рябков.

Американский Минюст, в свою очередь, предъявил обвинения менеджеру проектов цифровых медиа RT Константину Калашникову и сотруднице отдела цифровых медиапроектов RT Елене Афанасьевой. Их подозревают в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента «со скрытыми посланиями правительства России». По версии ведомства, они взаимодействовали с интернет-деятелями, «передав им почти $10 млн для распространения пророссийской пропаганды и дезинформации через социальные сети».

Также был ограничен доступ к десяткам доменов, которые, по утверждению ведомства, использовались для «тайного распространения российской правительственной пропаганды». В частности, США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, заявив, что «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики» Соединенных Штатов.

Россия считает санкции незаконными. В российском МИДе в мае заверили, что Москва не вмешивалась и не собирается воздействовать на избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США.В Кремле полагают, что тема России используется в Соединенных Штатах как инструмент политической борьбы.