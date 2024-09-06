Кремль допустил, что тема России уйдет из внутриполитической борьбы в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва допускает ситуацию, при которой в США исчезнет потребность использовать Россию как инструмент политической борьбы.

«И как раз президент [России Владимир Путин] и говорил, что, может быть, и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», — сказал он.

Так он ответил на вопрос о реакции американских СМИ на слова президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент тогда заявил, что Россия будет поддерживать нового кандидата на пост главы США от демократов Камалу Харрис, как и рекомендовал действующий президент страны Джо Байден. По словам Путина, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо».

В Белом доме отреагировали на эти слова и пожелали российскому президенту, «во-первых, перестать говорить о выборах» в стране и, «во-вторых, перестать вмешиваться» в них.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявил действующий глава государства Джо Байден, но 21 июля снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. От Республиканской партии выдвинулся его предшественник Дональд Трамп.