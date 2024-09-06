Политолог Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Минюста США

Накануне Минюст США предъявил обвинения Саймсу в нарушении санкций и отмывании денег, в том числе из-за его работы на «Первом канале». Политолог обвинения отверг, указав, что журналистская деятельность защищена Конституцией США

Дмитрий Саймс (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Обвиненный Минюстом США в нарушении санкций американский политолог Дмитрий Саймс в разговоре с «Коммерсантом» категорически отверг выдвинутые против него обвинения, назвав их «беспределом и наглой ложью».

Накануне, 5 сентября, американский Минюст предъявил обвинения Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении санкций и отмывании денег. По данным ведомства, он с июня 2022 года нарушал закон «О чрезвычайных международных экономических полномочиях» (IEEPA), работая на «Первый канал» (под санкциями США с 8 мая 2022 года) и получив от компании в качестве гонорара более $1 млн. Также утверждается, что он умышленно организовал схему по сокрытию доходов.

«Меня обвиняют в отмывании денег. Но в чем оно заключается, по версии Минюста США? В том, что из моей зарплаты, которая поступала на счет Росбанка в Москве, банка, которым пользуется «Первый канал», я переводил часть денег на счет своего банка в Вашингтоне. И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», — заявил он «Коммерсанту».

Комментируя утверждение Минюста США о том, он использовал некие скрытые схемы, политолог пояснил: «Они (власти США) говорят, что я как-то что-то скрывал. Да, я не мог прямо перевести средства из российского банка в американский. Это невозможно в силу американских же санкций. Поэтому приходилось переводить суммы через третий банк. Это, конечно, усложняло процедуру, но ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам тут нет. Называть это отмыванием денег просто неприлично».

Он также не согласился с обвинением в нарушении санкционного режима США. По его словам, официальные лица и юристы заверили его, что санкции распространяются только на финансовую поддержку российского телеканала, а не на работу журналистов. Саймс настаивает, что его сотрудничество с «Первым каналом» полностью подпадает под первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и печати.

Дмитрий Саймс (имя при рождении — Дмитрий Симис) — американский политолог советского происхождения, издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. С 2018 года ведет на «Первом канале» передачу «Большая игра». В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

The New York Times (NYT) еще в августе сообщила, что Минюст США начал широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами. Обыски уже проведены в домах двух человек: Дмитрия Саймса и Скотта Риттера, который прежде был инспектором ООН по вооружениям. По словам источников газеты, следователи были сосредоточены на поиске возможных нарушений экономических санкций и закона, требующего раскрытия информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных правительств.

Саймс тогда связал обыски с тем, что он «идет против политического мейнстрима». «Это явно попытка запугать не только кого-то из России, но и любого, кто идет против официальной политики и особенно против глубинного государства», — предположил он.

В предъявленных ему накануне обвинениях Минюст уточнил, что Саймс «участвовал в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании». Там уточнили, что супруги Саймсы неоднократно выступали в эфирах телеканала, за что получили более $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также жалование на квартиру в Москве. Кроме этого, супруги, предположительно, участвовали в схеме с целью отмывания денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений санкций.