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Война санкций ,  
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США обвинили модератора ПМЭФ-2023 Саймса в нарушении санкций

США обвинили в нарушении санкций политолога Дмитрия Саймса и его супругу
Сюжет
Война санкций
О том, что Минюст США начал широкомасштабное расследование в отношении американцев, сотрудничающих с российскими телеканалами, еще в августе сообщала NYT. Дома у Саймса прошли обыски, его с супругой обвинили в нарушении санкций
Дмитрий Саймс
Дмитрий Саймс (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Власти США предъявили обвинения в нарушении американских санкций политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, сообщили в Минюсте.

Из первого обвинительного заключения следует, что Саймсы «участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал». «Первый канал» находится под американскими санкциями с мая 2022 года.

В Минюсте уточнили, что с того момента Саймсы неоднократно выступали в эфирах телеканала, за что получили более $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также жалование на квартиру в Москве. Кроме этого, супруги, предположительно, участвовали в схеме с целью отмывания денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений санкций.

Второе обвинительное заключение касается исключительно Анастасии Саймс. В нем говорится, что женщина участвовала в схеме по нарушению ограничений в интересах российского бизнесмена Александра Удодова, находящегося под санкциями США. «По крайней мере с февраля 2023 года или около того по настоящее время Анастасия Саймс и другие, предположительно, участвовали в схеме по нарушению IEEPA, покупая произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в Соединенных Штатах и Европе и отправляя предметы в ее резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию», — говорится в сообщении Минюста.

Также министерство опубликовало две фотографии с картиной и статуэткой, обнаруженных в ходе обыска в доме Саймсов в Вирджинии. В настоящее время обвиняемые, по данным Минюста, находятся в России.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Саймсу и направил запрос в посольство России в США.

Дмитрий Саймс (имя при рождении — Дмитрий Симис) — американский политолог советского происхождения, издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. С 2018 года ведет на «Первом канале» передачу «Большая игра». В 2023 году политолог был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

О том, что Минюст США начал широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами, The New York Times (NYT) сообщила в августе. Обыски уже проведены в домах двух человек: Дмитрия Саймса и Скотта Риттера, который прежде был инспектором ООН по вооружениям. По словам источников газеты, следователи были сосредоточены на поиске возможных нарушений экономических санкций и закона, требующего раскрытия информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных правительств.

Саймс связал обыски с тем, что он «идет против политического мейнстрима». «Это явно попытка запугать не только кого-то из России, но и любого, кто идет против официальной политики и особенно против глубинного государства», — предположил он. Политолог рассказал, что не знает, в чем его подозревает ФБР.

Расследование начали исходя из подозрения, что российская сторона будет пытаться повлиять на результаты выборов по всему миру, в том числе на президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре, писала NYT. Действия Минюста, как отмечала газета, чревато политическими последствиями: так как объект расследования — американцы, сотрудничающие с государственными новостными медиа, то их преследование может противоречить первой поправке к Конституции США, защищающей право на свободу слова.

Российские власти категорически отвергают обвинения в попытках вмешаться в выборы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл такие подозрения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.

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