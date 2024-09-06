Генералу Муминджанову предъявили обвинения во взяточничестве

Муминджанова задержали по подозрению в получении взятки на сумму более ₽20 млн при поставках обмундирования в зону военной операции. У него и членов его семьи также нашли недвижимость на ₽120 млн. Свою вину генерал не признал

Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следствие предъявило задержанному заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СК.

Наказание по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Свою вину Муминджанов не признал.

О возбуждении уголовного дела против генерала СК сообщил 2 сентября. По версии следствия, на прежней должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны — Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб. Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн руб. «за совершение указанного содействия».

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется». Генерал-майора задержали и этапировали в Москву.