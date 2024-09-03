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Аресты генералов ,  
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Суд отправил под арест замкомандующего Ленинградским военным округом

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Аресты генералов
Военный суд арестовал обвиненного в получении взятки генерал-майора Валерия Муминджанова. Процесс по делу перевели в закрытый режим
Валерий Муминджанов
Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Во вторник, 3 сентября, 235-й гарнизонный военный суд отправил под арест до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, передает корреспондент РБК. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье уголовного кодекса максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Защита обжалует решение суда, сообщила адвокат Карина Лубенец.

Следователь во время заседания попросил о закрытии заседания в связи с тем, что материалы суда содержат служебную тайну в области обороны, в том числе касающуюся спецоперации.

Накануне в отношении заместителя командующего возбудили уголовное дело. Он был задержан в Воронеже и этапирован в Москву.

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Валерий Муминджанов

До прихода в Ленинградский военный округ Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Министерства обороны. Следствие считает, что в бытность начальником департамента он помог коммерческой компании заключить контракт на 1,5 млрд. руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации. В сообщении следственного комитета говорится, что Муминджанов получил за такое содействие 20 млн. руб.

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется».

Источник РБК, знакомый с материалом дела, сообщил, что предварительным расследованием занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ. На Муминджанова силовики вышли по результатам показаний коммерсантов, ранее попавшихся на махинациях с поставками обмундирования.

Валерий Муминджанов закончил Горьковское высшее военное училище тыла им. Баграмяна и Военную академию Генштаба. Звание генерал-майора он получил девять лет назад, в 2015 году.

С 1996 по 1997 год Муминджанов руководил вещевой службой бригады материального обеспечения 20-й армии в Воронеже, после чего год занимал аналогичную должность в 10-й танковой дивизии в Богучаре, а после — еще три года в той же 20-й армии в Воронеже.

В период с 2001 по 2003 год Муминджанов был начштаба тыла 20-й армии, а в 2014 году занял должность замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России по ресурсному обеспечению.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Московский окружной военный суд Министерство обороны взятка арест
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