Суд отправил под арест замкомандующего Ленинградским военным округом

Военный суд арестовал обвиненного в получении взятки генерал-майора Валерия Муминджанова. Процесс по делу перевели в закрытый режим

Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Во вторник, 3 сентября, 235-й гарнизонный военный суд отправил под арест до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, передает корреспондент РБК. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье уголовного кодекса максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Защита обжалует решение суда, сообщила адвокат Карина Лубенец.

Следователь во время заседания попросил о закрытии заседания в связи с тем, что материалы суда содержат служебную тайну в области обороны, в том числе касающуюся спецоперации.

Накануне в отношении заместителя командующего возбудили уголовное дело. Он был задержан в Воронеже и этапирован в Москву.

До прихода в Ленинградский военный округ Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Министерства обороны. Следствие считает, что в бытность начальником департамента он помог коммерческой компании заключить контракт на 1,5 млрд. руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации. В сообщении следственного комитета говорится, что Муминджанов получил за такое содействие 20 млн. руб.

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется».

Источник РБК, знакомый с материалом дела, сообщил, что предварительным расследованием занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ. На Муминджанова силовики вышли по результатам показаний коммерсантов, ранее попавшихся на махинациях с поставками обмундирования.