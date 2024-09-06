Против певицы Максаковой завели уголовное дело из-за призыва помогать ВСУ

Поводом для уголовного дела против бывшей оперной певицы стал ролик с призывом помогать украинской армии, который та опубликовала в YouTube. В 2023 году из-за аналогичных призывов Максакова была признана иноагентом

Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

В отношении оперной певицы Марии Максаковой (внесена в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее об этом сообщал телеканал RT.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик, который Максакова опубликовала на YouTube. В нем певица призывала помогать вооруженным силам Украины.

По этой статье УК грозит до шести лет лишения свободы.

РБК направил запрос в СКР и обратился за комментарием к Максаковой.

Максакова в прошлом — солистка Мариинского театра, с 2011 года была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Ее супруг Денис Вороненков был депутатом от КПРФ. В 2016 году оба уехали на Украину и начали критиковать политику России. В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России» из-за двойного гражданства. Вороненкова тогда же объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. В марте 2017 года он был убит в Киеве. В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну и сейчас проживает за рубежом.

Минюст объявил Максакову иностранным агентом в мае 2023 года. По версии ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».