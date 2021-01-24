Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Максакова вернулась в Россию

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году, вернулась в Россию. Ранее она просила главу СК взять под личный контроль дело об убийстве ее мужа

Мария Максакова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Оперная певица, вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова вернулась в Россию. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.

Максакова держала возвращение в Россию в секрете, сообщили авторы передачи. Из-за того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, певица прилетела в Россию с пересадкой в Стамбуле.

Вороненков был депутатом Госдумы от КПРФ. На Украину он вместе с Максаковой уехал в 2016 году, после проигрыша на сентябрьских выборах в Госдуму. В феврале 2017 года Вороненкова объявили в международный розыск, в России его заочно арестовали. По версии следствия, Вороненков был причастен к захвату здания кондитерского предприятия «Тома» и его последующей перепродаже за 20 млн руб. при рыночной стоимости в 127 млн.

В марте 2017 года Вороненков был убит в Киеве. Его застрелили в центре города. Охраннику бывшего депутата удалось ранить стрелка, и тот умер в больнице. В Генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.