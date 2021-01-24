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Убийство Вороненкова ,  
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Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Максакова вернулась в Россию

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году, вернулась в Россию. Ранее она просила главу СК взять под личный контроль дело об убийстве ее мужа
Мария Максакова
Мария Максакова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Оперная певица, вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова вернулась в Россию. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ. 

Максакова держала возвращение в Россию в секрете, сообщили авторы передачи. Из-за того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, певица прилетела в Россию с пересадкой в Стамбуле.

Вороненков был депутатом Госдумы от КПРФ. На Украину он вместе с Максаковой уехал в 2016 году, после проигрыша на сентябрьских выборах в Госдуму. В феврале 2017 года Вороненкова объявили в международный розыск, в России его заочно арестовали. По версии следствия, Вороненков был причастен к захвату здания кондитерского предприятия «Тома» и его последующей перепродаже за 20 млн руб. при рыночной стоимости в 127 млн.

В марте 2017 года Вороненков был убит в Киеве. Его застрелили в центре города. Охраннику бывшего депутата удалось ранить стрелка, и тот умер в больнице. В Генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.

Максакова в эфире ТВ обратилась к Бастрыкину из-за убийства Вороненкова
Общество
Мария Максакова

В октябре 2017 года Максакова говорила, что знакома с материалами дела и «есть доказанные эпизоды», подтверждающие вину Тюрина. Однако в апреле 2019-го она заявила, что Тюрин невиновен, и допустила, что заказчиком может быть бывший сотрудник Следственного комитета Денис Панаитов.

По словам Максаковой, они с мужем договорились обменяться недвижимостью с Панаитовым: Максакова переписала на него квартиру в Москве, а Панаитов должен был отдать ей жилье в Киеве. Однако тот свою часть сделки не выполнил, а права на московскую квартиру получил за день до убийства Вороненкова, отметила вдова.

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Максакова предполагает, что Панаитов мог заказать ее мужа, чтобы заполучить обе квартиры и не отдавать деньги. В связи с этим она в июне 2019 года обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив его взять дело под личный контроль.

Автор
Виктория Полякова
Мария Максакова убийство Вороненкова
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