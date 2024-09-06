Politico узнало, что Дуров отказался от консульской помощи России

Российская сторона контактировала с адвокатами Дурова, которые сначала «обещали учесть предложения о содействии в этом вопросе», заявлял Лавров. Однако в итоге Дуров отказался от консульской помощи и России, и ОАЭ

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный по прилете во Францию из-за претензий властей к мессенджеру, отказался от дипломатической помощи, предложенной Россией и ОАЭ, пишет Politico со ссылкой на источник во французском правительстве.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе посольство ОАЭ», — рассказал чиновник.

«Мы находимся в контакте с французскими властями по этому поводу и представителями Павла Дурова», — сообщил изданию представитель дипмиссии ОАЭ.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что российская сторона контактировала с адвокатами Дурова, которые сначала «обещали учесть предложения о содействии в этом вопросе», но потом не реагировали на предложения о взаимодействии.

У Дурова есть гражданство России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса.

Его задержали в Париже, куда он прибыл на частном самолете вечером 24 августа, а спустя четыре дня отпустили под залог и запретили покидать страну. Претензии властей связаны с отсутствием модерации в Telegram и отказом от сотрудничества с правоохранительными органами, из-за чего предпринимателя считают соучастником в том числе в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве.

Накануне вечером основатель Telegram впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Он отверг утверждения, что мессенджер является «своего рода анархическим раем», и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами». Дуров отметил, что французские власти могли связаться с ним множеством способов, у Telegram есть общедоступный электронный ящик, а также Париж мог бы связаться с ним через французское консульство в Дубае.

Telegram после задержания основателя обновил политику модерации — теперь пользователи могут пожаловаться на противоправный контент в чатах и частных группах.