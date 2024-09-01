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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле не увидели шанса для Трампа за сутки решить конфликт на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Drake / Reuters)

Разрешить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал обещание кандидата в президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт за день.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация может измениться, если в ходе инаугурационной речи новый президент США заявит о стремлении Вашингтона к миру и остановке военной помощи Киеву. Тогда «к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента назвал кандидата в президенты от демократов более предсказуемым в сфере внешней политики.

Трамп пообещал решить украинский конфликт за сутки
Политика
Дональд Трамп

В январе 2023 года бывший президент США заявил, что если бы он возглавлял страну на тот момент, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.

Трамп ранее рассказывал, что поддерживал с Владимиром Путиным хорошие отношения, когда занимал высший пост в США. Также политик заявлял о необходимости сократить военную помощь Киеву.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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