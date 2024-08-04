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Крупнейшая партия Мьянмы попросила помощи России в «борьбе с терроризмом»

Глава поддерживаемой военными партии Мьянмы считает, что продолжающийся после переворота конфликт в его стране — это проявление терроризма. Он призвал Россию присоединиться к борьбе с ним «и вместе добиться поставленных целей»
Кхин Йи
Кхин Йи (Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС)

Глава крупнейшей в Мьянме Союзной партия солидарности и развития (Union Solidarity and Development Party, USDP) Кхин Йи заявил «РИА Новости», что вооруженный конфликт в его стране нужно воспринимать как терроризм, а не как «внутренние политические разборки».

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. <...> Если вы признаете [ситуацию в Мьянме] терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», — считает он.

По словам Кхин Йи, в последнее время в последнее время вопросы национальной безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные».

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Фото:favt_ru / Telegram

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот. Тогда военные взяли под стражу президента Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Фактическая власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мину Ауну Хлайну. Свои действия военные объяснили несогласием с порядком проведения парламентских выборов в ноябре 2020 год. Волнения в Мьянме продолжаются до сих пор, власти продлевают действие чрезвычайного положения.

В 2023 году контролируемое военными правительство приняло новый закон о регистрации партий, который ужесточает условия для оппозиционных политиков. В стране на тот момент насчитывалось более 90 партий, но поддерживаемая военными USDP оказалась одной из немногих политических сил, которая смогла выполнить новые требования, отмечало AP. На выборах 2020 года она показала слабые результаты. После переворота около 40 партий оказались распущены.

В 2023 году в Мьянме должны были пройти всеобщие выборы, назначенный хунтой глава избиркома не допустил до них оппозиционные партии. Электоральный процесс проигнорировали продемократические политические силы, включая «Национальную лигу за демократию». Выборы в итоге не состоялись, Мин Аун Хлайн заявил, что их проведут после снятия режима ЧП.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мьянма партия Россия военный переворот
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