Захарова обвинила Запад в обмане мира ради санкций против КНДР

Западные страны слукавили, обманув членов Совета Безопасности ООН для инициации бессрочных санкций против Северной Кореи, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Ее слова приводит ТАСС.

«Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе», — сказала Захарова. А теперь, по ее мнению, российские власти видят, что эта мера «абсолютно бесчеловечного отношения» направлена против людей.

Захарова отметила, что за решением ввести санкции западные страны не замечают «ни страданий, ни тягот, ни тупиковости ситуации, вызванной подобными решениями». Она отметила, что Россия была одной из немногих стран, кто не давал решить по формулировке Запада «северокорейский вопрос окончательно».

Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. Тогда Россия поддержала ограничения. В следующие годы, по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ, санкции неоднократно расширялись.

В марте 2024 года Москва наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против КНДР. Выступая перед голосованием, российский представитель Василий Небензя обвинил коалицию западных стран во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна».

Страны Запада, в частности, США, обвиняют Северную Корею в передаче России боеприпасов для военной операции на Украине. И Москва, и Пхеньян отвергают эти обвинения.