В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений
В Северной Корее за прошедший месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района, сообщает TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника.
Как отметил собеседник телеканала, причиной казни стала «неспособность предотвратить ущерб, нанесенный наводнениями». Национальная разведывательная служба Южной Кореи внимательно следит за ситуацией, передает Yonhap. Ким Чен Ын ранее заявлял, что он строго накажет тех, кто «серьезно пренебрег» своими обязанностями и, следовательно, несет ответственность за жертвы.
Наводнения из-за проливных дождей на северо-западе КНДР начались в конце июля. В результате ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ писали, что из-за наводнений погибли до 1,5 тыс. человек. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».
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