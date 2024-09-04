 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений

Фото: Cancan Chu / Getty Images
Фото: Cancan Chu / Getty Images

В Северной Корее за прошедший месяц казнили от 20 до 30 чиновников из пострадавшего от наводнения района, сообщает TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Как отметил собеседник телеканала, причиной казни стала «неспособность предотвратить ущерб, нанесенный наводнениями». Национальная разведывательная служба Южной Кореи внимательно следит за ситуацией, передает Yonhap. Ким Чен Ын ранее заявлял, что он строго накажет тех, кто «серьезно пренебрег» своими обязанностями и, следовательно, несет ответственность за жертвы.

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением в КНДР
Политика

Наводнения из-за проливных дождей на северо-западе КНДР начались в конце июля. В результате ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Южнокорейские СМИ писали, что из-за наводнений погибли до 1,5 тыс. человек. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».

Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Элтон Джон частично ослеп

На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке

Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Северная Корея КНДР Ким Чен Ын наводнение
Материалы по теме
Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею
Политика
США провели учения с танками Abrams недалеко от границы КНДР
Политика
КНДР вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с ожиданием важной осениПолитика, 15:09
К новым владельцам «Яндекса» подан второй иск от частных инвесторовИнвестиции, 15:05
Юристы из ЕС предупредили о «вечном двигателе» санкций против РоссииПолитика, 15:00
Премьер Грузии предупредил о беспорядках после выборов в октябреПолитика, 14:58
Bloomberg узнал, чем планирует заняться Кулеба после отставкиПолитика, 14:57
NVIDIA потеряла $279 млрд капитализации за день. Что случилосьИнвестиции, 14:48
У обломков «Титаника» нашли потерянную статую «Дианы Версальской»Общество, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводненийПолитика, 14:44
Минобороны отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотникеПолитика, 14:43
Как построить лучший клиентский сервис офлайн и победить конкурентовPro, 14:42
Щербакова сообщила об отсутствии планов выступать на соревнованияхСпорт, 14:41
Суд арестовал имущество дочери генерал-лейтенанта КузнецоваОбщество, 14:41
Захарова рассказала, как Россия оценивает провокации в ПриднестровьеПолитика, 14:39
От ГУЛАГа до Кубка Стэнли. Как складывалась жизнь Владимира БуреСпорт, 14:29