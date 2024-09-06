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Политика ,  
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В Чехии предложили давать гражданство только после отказа от российского

По словам главы МВД Чехии, такие меры необходимы для укрепления внутренней безопасности страны. Ранее россиянам запретили въезжать в Чехию с небиометрическим паспортом
Фото: Флаг Чехии у посольства в России (Михаил Терещенко / ТАСС)
Фото: Флаг Чехии у посольства в России (Михаил Терещенко / ТАСС)

Власти Чехии предложили давать гражданство россиянам только после того, как они откажутся от российского паспорта, чтобы минимизировать риски безопасности, пишет газета Blesk.

Поправка предложил член парламентского комитета безопасности Мартин Экснер. Инициативу поддержал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

«В сложившейся ситуации считаю это необходимым с точки зрения укрепления внутренней безопасности Чехии. Ситуация с безопасностью требует от нас реагирования на возросшее количество запросов граждан России о предоставлении им гражданства», — отметил министр.

Исключением могут стать просители убежища и другие особые случаи. По мнению Экснера, Россия проявляет агрессию по отношению к Чехии, а значит недопустима ситуация, в которой россияне могут получить чешское гражданство и все связанные с ним права. Он уточнил, что важна лояльность российских мигрантов властям Чехии, поскольку «нельзя исключать, что определенная часть из них считает Чехию вражеским государством». В таком случае Россия сможет использовать это в будущем в виде «различных форм политического давления».

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В июле глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что россияне не смогут въехать в страну, если у них нет биометрического загранпаспорта. Он пояснил, что таким небиометрическими паспортами пользовались граждане России, которых Прага обвинила во взрывах в Врбетице.

Речь идет о взрывах, произошедших в октябре и декабре 2014 года на складах с оружием немецкой компании Imex. Вооружения планировали продать Украине. Ущерб превысил 1 млрд чешских крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

Российский МИД назвал обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», в Кремле согласились с такой оценкой.

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