Чехия будет принимать россиян только с биометрическими паспортами

По версии МИД Чехии, небиометрические паспорта использовали россияне, которых Прага обвиняет во взрывах на складе боеприпасов в 2014 году. МИД России назвал подобные обвинения «позором на весь мир»

Прага, Чехия (Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Россияне не смогут въехать в Чехию, если у них нет биометрического загранпаспорта, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский в соцсети X (Twitter).

«Для россиян небиометрического паспорта больше не будет достаточно», — сказал министр. Он также пояснил, что таким документом пользовались россияне, которых Прага обвиняет во взрывах во Врбетице.

«Безопасность в приоритете для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного недружественного акта», — написал Липавский. Он также планирует и дальше продвигать в Евросоюзе предложение об ограничении передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне, передает портал Seznam Zpravy.

«Если гражданин России окажется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он будет находиться здесь нелегально и властям нужно будет решить, что с ним делать. Небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделывать», — пояснила ČTK представитель чешского МИДа Мариана Вернерова.

В апреле полиция Чехии спустя девять лет прекратила дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, сочтя доказанной причастность России, которую Москва отвергает.

В октябре 2014 года на военных складах во Врбетице произошла серия взрывов. В результате погибли два человека. В апреле 2021-го Андрей Бабиш, который занимал пост премьер-министра Чехии, сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к произошедшему. Тогда же Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем еще нескольких десятков сотрудников посольства.

Одновременно полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии чешской полиции, они прибыли в республику незадолго до взрыва и посещали район, где находился склад. В начале февраля 2022 года президент Чехии Милош Земан заявил, что у чешской контрразведки (BIS) нет доказательств причастности служб российской разведки к взрывам 2014 года.

Российский МИД назвал обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», в Кремле согласились с такой оценкой.