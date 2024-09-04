Вучич опроверг план передачи Украине истребителей МиГ-29

Александр Вучич (Фото: Carl Court / Getty Images)

Сербский президент Александр Вучич опроверг информацию о возможности передачи Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщает сербское издание «Новости».

«Я видел, как некоторые говорили, что мы будем отправлять наши «МиГи» на Украину. <...> Я бы никогда этого не сделал», — заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что пытался «изо всех сил» получить каждый из этих истребителей, поэтому не может никому их отдать. Тех, кто утверждает обратное, он назвал «лжецами» и «ненормальными».

Накануне такое же опровержение сделал министр обороны Сербии Братислав Гашич. Он подчеркнул, что благодаря Вучичу Сербия получила 14 самолетов МиГ-29, которые «никогда никому» не отдаст.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е годы в СССР. Самолет предназначен для поражения всех типов воздушных целей, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. С момента первого полета в 1977 году у истребителя появилось множество модификаций.

Как говорится в заявлении сербского правительства, информация о возможной передаче истребителей Украине появилась в местных СМИ. Издания сообщали, что пункт о передаче Киеву сербских МиГ-29 содержится в контракте на покупку у Франции 12 истребителей Rafale. Соответствующую сделку на сумму €2,7 млрд Сербия заключила в конце августа.