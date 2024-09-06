Лавров оценил роль диктата США и китайского стиля в проблемах с платежами

Глава МИДа связал ситуацию вокруг проведения платежей между Россией и Китаем с «революционной» обстановкой в мире, возникшей из-за созданной США системы глобализации, в которой Пекин гораздо больше зависит от Запада, чем Москва

Фото: China Photos / Global Look Press

Китай с учетом размера экономики и объема торговых операций гораздо больше зависит от Запада, чем это было с Россией, но Пекин будет постепенно двигаться к тем формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с «диктатом» со стороны США, заявил в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме глава МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сложностях в проведении платежей с Китаем.

«У меня нет сомнений, что Китай будет сокращать вот эту зависимость и будет постепенно двигаться к тем формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с таким диктатом. Но, учитывая китайскую ментальность, китайский стиль, они это делают неспешно. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развитая банковская система, и она очень глубоко завязана на мировые финансовые рынки», — сказал министр.

Глава МИД также не согласился с предположением ряда экспертов, что Китай таким образом принуждает Россию к миру: «Это говорят те, кто очень хочет, чтобы Россия согласилась на так называемую формулу Зеленского, которая являет собой ультиматум и просто несерьезна».

Отдельно Лавров отметил, что никогда не был против схемы торговли по бартеру с Китаем. Говорить на эту тему, считает глава МИДа, невозможно, «не имея ясности с точки зрения глобальной универсальной картины». По словам министра, в мире, «как в свое время в царской России», создалась революционная ситуация.

Это связано с системой глобализации, которую США создавали и всех в нее «завлекали», «разъясняя, что она основывается на таких прогрессивных принципах, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности и многое, многое другое», сказал он.

«И когда в одночасье все эти принципы не просто были принесены в жертву посягательствам США на интересы России, но и были использованы как инструменты наказания России, я скажу, что многие задумались о том, как дальше выстраивать эти отношения», — заявил Лавров.

Глава МИДа отметил, что США не хотят проводить реформу голосов и взносов в Международном валютном фонде, поскольку «держат сейчас на пределе блокирующий пакет этих голосов». «Если хотя бы голоса стран БРИКС были приведены в соответствие с их экономическим весом, на основе критериев определения долей голосов в этом фонде, то США давно лишились бы уже своей монополии на принятие там решений, вернее, на возможность [их] блокировать», — указал Лавров.