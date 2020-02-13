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Полиция попросила запретить Квачкову участвовать в массовых мероприятиях

Владимир Квачков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Дорогомиловский суд Москвы поступило обращение от столичной полиции с просьбой установить административный надзор над экс-полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым, а также запретить ему участвовать в массовых мероприятиях на протяжении трех лет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

«К нам поступило административное исковое заявление об установлении административного надзора сроком на три года в отношении Квачкова», — сказали в пресс-службе. Там также пояснили, что правоохранители просят запретить ему посещать места мероприятий и участвовать в них, а также обязать его являться в отдел МВД для регистрации дважды в месяц.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позднее смягчили приговор до восьми лет. По версии ФСБ, будучи подозреваемым по делу о покушении на Анатолия Чубайса, он посетил ряд городов России, где вел антиправительственную пропаганду среди военнослужащих. Сам экс-полковник этот факт отрицал. В 2017 году его осудили на полтора года колонии строгого режима за видеообращение из исправительного учреждения, в котором, по утверждению обвинения, содержались призывы к насилию в отношении властей.

В феврале 2019 года Владимир Квачков был освобожден из колонии.

Теги: новости РБК, полиция, Владимир Квачков
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