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Глава СПЧ назвал феминизм и ЛГБТ радикальной идеологией Запада

Глава СПЧ Фадеев: феминизм, ЛГБТ и экологизм — радикальная идеология Запада
Глава СПЧ обратил внимание, что в России «шарахаются» от слова «идеология» и считают ее «чем-то ужасным». В то же время на Западе также есть идеология, которая включает ЛГБТ, феминизм, энвайронментализм, заявил он
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Идеологией пронизано любое общество и государство, в том числе на Западе. Об этом заявил глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев, презентуя курс для вузов «Основы российской государственности» в пресс-центре «Россия сегодня».

«Вот сейчас, скажем, нам говорят, на Западе нет идеологии. Ну как нет. Вот, скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма, включая какую-нибудь эвтаназию. <...> Экологизм модный очень, я даже выговорить не могу. Энвайронментализм во главе с Гретой Тунберг — это, безусловно (ну, условно во главе с Гретой Тунберг), идеология. Радикальная причем идеология, как в свое время социализм лет 150 назад», — сказал глава СПЧ.

Говоря о курсе по основам государственности, Фадеев отметил, что его сразу стали «упрекать в идеологичности». «У нас шарахаются от слова «идеология» многие деятели общественные и политические, журналисты очень не любят слово «идеология», как будто это что-то ужасное. <...> Но идеологией пронизано общество, пронизано государство. Никакое общество и никакое государство не существует без идеологии», — заявил он. Фадеев отметил, что Конституцией России запрещена лишь единственная идеология.

По его словам, российские учебники и система образования пронизывались идеологией начиная с 1980-х, особенно в 1990-е, «той идеологией, которая многими теперь считается ошибочной, неверной, искажающей место России в истории».

«Это тоже была идеология, только мы этого не замечали, и нам объясняли, что этого как будто нет. Как будто это чистая наука. Задача этого курса [«Основы российской государственности»], наоборот, — раскрепостить студентов, дать им более широкий взгляд, более широкую панораму. <...> Это не навязывается студентам, это дает возможность задуматься, подумать, поспорить, предложить что-то свое. Эти идеи не навязываются студентам, а дают им новые возможности», — заявил Фадеев.

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С 1 сентября в российских вузах появится новый курс «Основы российской государственности». Модуль предложил разработать президент Владимир Путин в декабре 2022 года. Он пояснил, что «в связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», поэтому ей необходимо дать опору в виде достоверных знаний.

Программа поделена на пять частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Курс включает лекции и семинары, он рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов составляет «внеаудиторная нагрузка».

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Валерий Фадеев СПЧ идеология Запад ЛГБТ Экология высшее образование
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