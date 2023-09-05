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Экс-глава института РАН назвал антизападные настроения опасной болезнью

Историк Гарбузов назвал антизападные настроения опасным заболеванием
Валерий Гарбузов
Валерий Гарбузов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, уволенный с должности 1 сентября, спустя несколько дней после выхода статьи «Утраченные иллюзии уходящей эпохи» в «Независимой газете» выпустил новую статью, в которой назвал чрезмерные антизападные настроения «опасным заболеванием». После выхода первой статьи, в которой говорилось о о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде, ученого уволили.

Гарбузов выразил благодарность его ученикам, знакомым и неравнодушным гражданам, которые откликнулись на его первую статью. Критикам же ученый ответил, что в ней были изложены не новые идеи, но те, которые содержатся в сотнях научных работ, ранее уже опубликованных отечественными историками, политологами и социологами. «Не ленитесь и прочтите их!», — призвал он.

Гарбузов объяснил главный мотив своего повествования: «Мифы, создаваемые в разное время и вносимые в массовое общественной сознание, способствуют, наряду с другими факторами, временной общественной консолидации вокруг действующей власти ради достижения определенной цели».

Он также обратился ко всем, кто оказался «пропитан антизападными и антиамериканские настроениями», отметив, что это «весьма серьезное и даже очень опасное заболевание».

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Институт США и Канады РАН