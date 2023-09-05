branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 17:14
«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 18 самолетам Бизнес, 23:32
США попросят КНДР не помогать России с оружием Политика, 23:16
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 23:11
Власти не сочли критичным уход 17 учителей из школы в Петербурге Общество, 22:49
В ЦБ констатировали перегрев российской экономики Экономика, 22:48
Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва Общество, 22:30
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III Политика, 22:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 22:15
Пустившего Трепову в квартиру петербуржца обвинили в укрывательстве Политика, 21:55
ЦСКА без Федотова в воротах уступил «Металлургу» в матче КХЛ Спорт, 21:46
United Airlines приостановила полеты в США из-за сбоя Общество, 21:44
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:34
Минобороны сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью Политика, 21:28
Действительно ли Ким Чен Ын может вновь приехать в Россию Политика, 21:20
Политика ,  
0 

США запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 6 сентября
Фото: U.S. Air Force / Global Look Press
Фото: U.S. Air Force / Global Look Press

Администрация США намерена провести учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в ночь с 5 на 6 сентября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице оборонного ведомства в X (ранее — Twitter).

Командование глобальных ударов ВВС США проведет испытательный пуск МБР, не оснащенной боезарядом, с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния, сообщил Райдер. Пуск состоится в период с 23:47 5 сентября до 5:47 6 сентября по местному времени (9:47–15:47 мск 6 сентября), уточнил он.

Целью пуска является демонстрация боеготовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания, добавил Райдер. Само испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад, заявил он.

Американские власти уведомили Россию о предстоящем пуске в соответствии с двусторонними соглашениями, подчеркнул представитель Пентагона.

Minuteman III — твердотопливная МБР. Она стоит на вооружении армии США с 1970 года. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Она развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (свыше 24 тыс. км/ч).

Последние испытания этой ракеты проходили в апреле, пуск также произвели с базы Ванденберг. Вашингтон проводил испытания Minuteman III более 300 раз.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Как не купить квартиру, которая станет ужасной инвестицией: чек-лист
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше

В феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине, Москва перевела силы сдерживания, к которым относятся и стратегические ядерные силы, на особый режим несения боевого дежурства. После этого Reuters сообщил о создании Пентагоном линии связи с российским Министерством обороны для предотвращения «военных инцидентов и эскалации».

Теги
ракетный пуск США МБР Пентагон
Материалы по теме
SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения об ударах ракет
Технологии и медиа
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Политика
Пентагон заключил контракт на $192 млн c Raytheon на ракеты для Украины
Политика