Костин спел «Гудбай, Америка!» на ВЭФ. Видео

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Глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме спел с музыкантом Вячеславом Бутусовым песню «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка!».



С 2018 года Андрей Костин находится под санкциями США, которые, в частности, запрещают ему въезд на территорию страны. В интервью CNN Костин говорил, что не «совершил ничего плохого для Америки». Он отмечал, что пытался создавать хорошие отношения с банками и инвесторами из США. Внесение в санкционный список председатель правления ВТБ объяснял «наказанием» из-за недопонимания США действий российской власти.

VII Восточный экономический форум — 2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Место проведения — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.