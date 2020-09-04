Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово

Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Александр Вучич настаивает, что это не означает признание Косова независимым

Александр Вучич (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС. Вучич подчеркнул, что это соглашение не подразумевает признания Приштины как независимого государства.

«Это хорошее соглашение для Сербии. Если я начну говорить поздравления, это будет звучать излишне торжественно, но я искренне удовлетворен тем, чего мы достигли», — оценил Вучич переговоры, прошедшие в Белом доме.

Он подчеркнул, что речь не идет о трехстороннем соглашении, которое подразумевало бы признание Косово в качестве субъекта международного права. «Это не трехстороннее соглашение. Разница важна. Итак, это соглашение, которое Сербия заключила с США, третья сторона не признана субъектом международного права. Это чрезвычайно важно для нас, и я благодарю президента Трампа», — сказал Вучич. Он отметил, что успел провести переговоры с глазу на глаз с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

По словам Вучича, соглашение регулирует ряд вопросов, связанных с взаимными инвестициями, в частности, строительство шоссе до Приштины, которое, вместе с сербской стороной, «будут курировать» США.

Также соглашение затрагивает вопрос водохранилища Газиводе, которое питает одноименную ГЭС. В 2018 году спор из-за статуса водохранилища, находящегося на границе Косова и Сербии, стал поводом для военно-политического кризиса. Территорию рядом с водохранилищем заняли подразделения косовских силовых структур, из-за чего Вучич объявил о приведении вооруженных сил Сербии в состояние полной боевой готовности. Вскоре инцидент был исчерпан и косовские подразделения покинули эту местность, однако спор вокруг Газиводе в целом остался неурегулированным. В соответствии с новым соглашением, Сербия получает доступ к ресурсам Газиводе и ГЭС, отмечает Blic.