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Политика ,  
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Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово

Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Александр Вучич настаивает, что это не означает признание Косова независимым
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС. Вучич подчеркнул, что это соглашение не подразумевает признания Приштины как независимого государства.

«Это хорошее соглашение для Сербии. Если я начну говорить поздравления, это будет звучать излишне торжественно, но я искренне удовлетворен тем, чего мы достигли», — оценил Вучич переговоры, прошедшие в Белом доме.

Он подчеркнул, что речь не идет о трехстороннем соглашении, которое подразумевало бы признание Косово в качестве субъекта международного права. «Это не трехстороннее соглашение. Разница важна. Итак, это соглашение, которое Сербия заключила с США, третья сторона не признана субъектом международного права. Это чрезвычайно важно для нас, и я благодарю президента Трампа», — сказал Вучич. Он отметил, что успел провести переговоры с глазу на глаз с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

По словам Вучича, соглашение регулирует ряд вопросов, связанных с взаимными инвестициями, в частности, строительство шоссе до Приштины, которое, вместе с сербской стороной, «будут курировать» США.

Также соглашение затрагивает вопрос водохранилища Газиводе, которое питает одноименную ГЭС. В 2018 году спор из-за статуса водохранилища, находящегося на границе Косова и Сербии, стал поводом для военно-политического кризиса. Территорию рядом с водохранилищем заняли подразделения косовских силовых структур, из-за чего Вучич объявил о приведении вооруженных сил Сербии в состояние полной боевой готовности. Вскоре инцидент был исчерпан и косовские подразделения покинули эту местность, однако спор вокруг Газиводе в целом остался неурегулированным. В соответствии с новым соглашением, Сербия получает доступ к ресурсам Газиводе и ГЭС, отмечает Blic.

Остальные пункты соглашения касаются годичного моратория на вступление Косова в международные организации и подключение частично признанного государства к «балканскому мини-Шенгену» — проекту устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на территории стран Западных Балкан (Сербии, Албании, Северной Македонии).

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С заключением соглашения Александра Вучича и премьер-министра Косова Авдуллу Хоти поздравил Дональд Трамп. «Еще один день, который считали невозможным! Поздравляю президента Вучича и премьера Хоти с договоренностью о нормализации экономических отношений! Это важный шаг на пути к процветанию и миру на Балканах и во всем мире. Я горд тем, что помог этим лидерам», — написал Трамп в своем Twitter.

Одновременно с этим Дональд Трамп объвил, что Сербия обязалась к 2021 году перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим. Значительная часть международного сообщества не признает Иерусалим столицей Израиля в связи с резолюциями ООН, согласно которым часть города должна находиться под контролем Палестины. В связи с этим значительная часть посольств, в том числе и российское, располагается в Тель-Авиве. До 2018 года такой же позиции придерживались и Соединенные Штаты, однако Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Этот шаг вызвал столкновения в Секторе Газа.

Косово объявило о своей независимости 17 февраля 2008 года. Государство признали большинство стран Евросоюза и более сотни стран, которые входят в ООН. Сербия, Россия, Израиль, Китай, Иран, Испания, Греция и некоторые другие государства этого делать не стали. С июля этого года Сербия и Косово ведут переговоры при посредничестве Евросоюза.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сербия, Косово, США, Дональд Трамп, Александр Вучич
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