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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Политика ,  
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Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
Излишней необходимости содержать под стражей людей, подозреваемых в совершении таких преступлений, нет, отметил глава государства

Наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса в России необходимо смягчать, и власти будут двигаться в этом направлении. Об этом заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока президент Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, есть другие формы — это и подписка о невыезде, домашний арест и так далее. <...> Нужно найти баланс между интересами государства и этими физическими лицами, либо групповыми интересами», — пояснил глава государства.

По его словам, необходимости «излишне прибегать» к таким мерам, как содержание под стражей, нет. Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню разработан и принят целый ряд мер, который связан с либерализацией, разговоры об этом президент вел с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, Уголовный кодекс, экономические преступления
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