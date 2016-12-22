Костин предложил взять на вооружение России «идеологию Трампа»

По мнению главы ВТБ, России могла бы пригодиться «идеология Трампа» — принципиальное отстаивание собственных интересов на международной арене. Сейчас же ситуация напоминает «столкновение танка с газонокосилкой», пошутил он

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Принципы политики Дональда Трампа могут оказаться полезны и для России, полагает глава ВТБ Андрей Костин. Москва должна ориентироваться только на свои интересы, уверен он, передает «РИА Новости».

Подобной политики Россия должна придерживаться, в частности, в вопросе взаимоотношений с международными организациями, заявил глава ВТБ на пленарном заседании Московского финансового форума. «Вот Трамп говорит, что надо делать только то, что выгодно Америке, если не выгодно ВТО, то и бог с ним. Мы в 1990-е годы вступили во все финансовые институты: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Я не призываю выходить оттуда, но... конечно, там доминируют сегодня западники, просто потому что у них большие квоты, квоты эти пересмотреть не удается», — пояснил Костин свою позицию.

По словам главы ВТБ, Россия должна соизмерять свои усилия по налаживанию международных связей с ожидаемой реакцией. «Вообще насколько это нормально, когда мы приезжаем на G20 и начинаем обсуждать вопросы сотрудничества в финансовой сфере, а с другой стороны на нас танком едут, а мы навстречу с газонокосилкой идем. Мне кажется, это не совсем верно. И здесь нам нужны достаточно принципиальные позиции. Я говорю, прямо идеологию Трампа взять: все, что выгодно для России, — хорошо; все, что невыгодно, — давайте мы каким-то образом скорректируем и будем по-другому на это смотреть», — сказал он.

На выступлении в МГИМО 3 сентября Андрей Костин назвал западных политиков, в частности экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона, «уродами». «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — заявил он. «А смотришь на нашего министра — душа радуется», — добавил он, указывая на присутствовавшего в тот же день в МГИМО Сергея Лаврова. Позднее пресс-служба банка передала извинения Костина за эти замечания.