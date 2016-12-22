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В британском парламенте предложили выявлять российских агентов влияния
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В британском парламенте предложили выявлять российских агентов влияния
Политика, 20:21
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В британском парламенте предложили выявлять российских агентов влияния
В парламенте Великобритании считают необходимым предпринять дополнительные усилия по сдерживанию России. В числе предложений законодателей — укрепить национальную оборону и составить список агентов влияния Москвы
Фото: Geoff Pugh / Reuters

Великобритании следует создать постоянную группу по противодействию подрывной деятельности России, а также выявить работающих в стране иностранных агентов влияния и внести их в специальный список. Об этом в четверг, 6 августа, заявил депутат от правящей Консервативной партии и член комитета по иностранным делам Боб Сили. С такими предложениями он выступил в ходе дебатов о будущем Британии на международной арене, которые прошли в нижней палате. Трансляция дебатов велась на сайте парламента.

По словам Сили, ужесточить курс в отношении Москвы вынуждает ее враждебная политика. В среду, 5 августа, Скотленд-Ярд назвал имена двух «офицеров ГРУ», которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в марте 2018 года. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, заявила британская полиция. По словам премьер-министра Терезы Мэй, покушение на Скрипалей почти наверняка было одобрено на высоком уровне.

Как напомнил Сили, группа по борьбе с подрывной деятельностью Москвы существовала в США во время холодной войны — теперь нужду в подобной структуре испытывает Британия. К действиям, которые являются проявлением подрывной деятельности, консерватор отнес в том числе ведение антибританской пропаганды и устранение неугодных российскому режиму лиц. Говоря о списке агентов иностранного влияния, Сили сказал, что в него в том числе должны войти неправительственные организации и частные лица, действующие в интересах российского режима.

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Политика

Сили назвал и другие меры, которые, по его мнению, правительству стоит принять в отношении России. В их числе — проверка контента Sputnik и RT на наличие дезинформации, увеличение расходов на русскоязычные британские медиа, укрепление национальной обороны Британии и блокировка строительства газопровода «Северный поток-2».

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Фотогалерея

Указал Сили и на необходимость пересмотреть визовый режим королевства в отношении граждан России. По мнению депутата, Британия должна запретить въезд в страну поддерживающим​ российский режим «олигархам и клептократам», одновременно упростив визовый режим для «добропорядочных» граждан.

О необходимости стратегического подхода к вопросу сдерживания России заявил в ходе дебатов и глава комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат. По его словам, в течение последних нескольких лет Москва пыталась вбить клин между западными союзниками, в том числе посредством строительства «Северного потока-2» и коррупционных схем. В этом контексте депутат призвал союзников сомкнуть ряды, чтобы ответить на вызов наращивающей свое влияние России.

Заодно депутат подверг жесткой критике главу МИД Австрии Карин Кнайсль, пригласившую президента России Владимира Путина на свою свадьбу, которая состоялась 18 августа. Тугендхат посчитал тесное общение представительницы европейской дипломатии с «кровожадным диктатором» недопустимым.

Еще один член комитета по иностранным делам — депутат-лейборист Майк Гейтс — обратился к правительству с просьбой возобновить расследование 14 подозрительных убийств россиян в Великобритании в течение последних 20 лет. Как напомнил законодатель, ранее власти отказывались возобновлять следствие из-за отсутствия доказательств, однако покушение на Скрипалей должно заставить их пересмотреть это решение. «Мы должны продемонстрировать серьезный подход не только в отношении расследования преступлений в Солсбери, но и в отношении других 14 подозрительных убийств <…>, с которыми связана Россия», — призвал он​.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Великобритания , Сергей Скрипаль
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